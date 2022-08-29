مع ارتفاع حرارة الطقس.. أطعمة ترطب جسمك وتحميك من الجفاف

القاهرة - سامية سيد - فى ظل ارتفاع درجات حرارة الجسم، يزداد فرص الإصابة بالجفاف، وفقدان الجسم العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، أبرز وأهم الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي نسب السوائل بالجسم، والحفاظ علي ترطيب الجسم، ومنها:

- الخيار

يعد من الخضراوات المهمة والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، فهو غني بالألياف التي تساعد بشكل كبير في الاحتفاظ بالماء ويعمل تناوله علي ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش، ولذا عليك الإكثار من تناوله.

- الخضراوات الورقية

كالخس، والجرجير، والسبانخ، والشبت والبقدونس، فهي من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم الذي ينظم نسب الاملاح والماء بالجسم، كما أن هذه الخضروات غنية بالماء والألياف التي تقلل من حدة الإصابة بالجفاف.

- الشوربة

لأنها تتكون من الماء في الأساس فتناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

- الأسماك الخفيفةكالتونة، والسالمون، فهو من الأطعمة قليلة الدهون، ولكنها تمنح جسمك بالتغذية التي يحتاجها، ولذا تناولها بشكل دائم. - أكثر من تناول الماءفهي لها دور كبير في تقليل فرص الشعور والإصابة بالجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة.