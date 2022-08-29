شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تدفعك للتخلص من الكربوهيدرات في وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت دراسات مختلفة إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بعد الاستيقاظ مباشرة يمكن أن يطلق مواد كيميائية مثل الدوبامين والكورتيزول التي تجعلك تشعر بالخمول والكسل، وفي النهاية تكتسب الوزن.

وفقًا لموقع "healthsite"، يعتقد ممارسو الصحة أنه على المرء أن يخطط بعناية وجبة إفطار قائمة الطعام للشعور بالشبع طوال اليوم بالإضافة إلى اكتساب الكمية المطلوبة من الطاقة التي تحافظ على نشاطهم وتغذيتهم.

يعتقد خبراء التغذية أن الجسم يحتاج إلى طاقة كافية للتعامل مع يومك المزدحم، وبالتالي يجب أن تكون وجبة الإفطار مليئة بالبروتينات والفيتامينات ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الفواكه والمكسرات والأعشاب التي تغذيها.

لماذا لا يجب أن تبدأ يومك بالكربوهيدرات؟

على الرغم من أن الكربوهيدرات الصحية المعقدة تدور حول الألياف التي تغذي الجسم بالعناصر الغذائية المطلوبة، يجب تجنبها في الوجبات المبكرة. فيما يلي بعض الأسباب:

يقلل من حساسية الأنسولين

استهلاك الكربوهيدرات في الصباح الباكر يمكن أن يقلل بشكل كبير من حساسية الأنسولين مما يؤدي إلى ترسبسمينفي البطن.

يقلل حساسية اللبتين

وجبة فطور مليئة الكربوهيدرات يمكن أن يقلل أيضًا من الحساسية تجاه اللبتين ، مما يؤدي إلى عدم رضاك ​​وعدم وجود إحساس كامل.

يزيد الشهية

تناول وجبة الإفطار مع الكربوهيدرات يمكن أن يزيد بشكل كبير من هرمون الجوع الذي تفرزه المعدة عندما يشير المخ إلى أن الوقت قد حان لتناول الطعام، يشير هرمون جريلين أيضًا إلى الغدد النخامية لإفراز هرمونات النمو التي تلعب دورًا في إفراز الأنسولين وتحمي صحة القلب والأوعية الدموية.

يقلل من تفاعل نسبة السكر في الدم

فطور الصباح الباكر المكون من طعام غني بالكربوهيدرات يقلل أيضًا من مؤشر نسبة السكر في الدم الذي يغير محتوى الجلوكوز في الدم.

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