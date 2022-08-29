شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لإصلاح تقوس الظهر "الأتب".. منها ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوس الظهر "الأتب" مشكلة تواجه الكثيرين نتيجة الميل المستمر للأمام أثناء استخدام أجهزة الموبايل، ويحدث "الأتب" عادةً نتيجة الانحناء الأمامي للعمود الفقري، في هذا التقرير نتعرف على 5 طرق لإصلاح تقوس الظهر "الأتب"، بحسب موقع "Health".

ما الذي يسبب ظهور تقوس الظهر "الأتب" خلف الكتف؟

الوضعية السيئة هي السبب الأكثر شيوعًا لتقوس الظهر والتي عادةً ما تتطور في مكان مرتفع على الظهر. ومع ذلك، فإنه ليس السبب الوحيد؛ هناك عوامل إضافية أخرى يمكن أن تساهم.

فيما يلي 5 أسباب لتقوس الظهر

1. متلازمة كوشينج

تظهر متلازمة كوشينج عندما ينتج جسمك الكثير من الكورتيزول لذلك ، يمكن رؤية "الأتب" بسبب هذه المتلازمة.

2. السمنة

يمكن أن يرتبط تقوس الظهر بتراكم الدهون الزائدة بسبب السمنة، وبالتالي ، يجب على الشخص أن يتوخى أقصى درجات الحذر إذا كان يعاني من السمنة ، حيث أن هناك العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة والتي يمكن أن تسرق راحة البال.

3. عقدة العضلات

يؤدي الإفراط في الاستخدام والوضعية السيئة وقلة تمدد العضلات إلى تكتلات مشدودة ومؤلمة من العضلات التي تبدو وكأنها تحدب خلف الرقبة.

4. استخدام الستيرويد

يمكن أن يتسبب استخدام المنشطات لفترة طويلة في ظهور أتب خلف الكتف.

5. هشاشة العظام

تؤدي هشاشة العظام إلى فقدان العظام ويمكن أن تزيد من خطر تعرض الشخص للكسر، كما يؤدي إلى استدارة الجزء العلوي من الظهر تدور الجزء العلوي من الظهر بسبب ضعف الفقرات حيث ينهار الجزء العلوي من العمود الفقري. لذلك ، يجب على المصاب بهشاشة العظام توخي الحذر وتناول الأدوية على النحو الذي اقترحه الطبيب.

5 طرق لإصلاح تقوس الظهر "الأتب" 1. الحفاظ على وضعية الجلوس والوقوف الصحيحة

سيقلل الوقوف والجلوس بشكل مستقيم من فرص إصابتك بالأتب يجب أن يكون وضعك مستقيماً، حاول تقويم عمودك الفقري يجب أن يكون رأسك مرتفعًا وكتفيك للخلف ومعدتك للداخل أثناء الوقوفتأكد من أن ظهرك يشكل زاوية صحيحة مع فخذيك أثناء الجلوس.

2. تناول نظام غذائي متوازن للحفاظ على الوزن الأمثل

قد تصاب ب" الأتب" بسبب زيادة الوزن أو السمنة، تناول طعامًا جيدًا من خلال تضمين الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة في النظام الغذائي.

3- تجنب الأطعمة المحملة بالسعرات الحرارية

قل لا للأطعمة المصنعة أو غير المرغوب فيها أو الزيتية أو المعلبة وابتعد عن الصودا والحلويات والمخابز وعصائر الفاكهة حاول دمج جميع العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي لتجنب زيادة الوزن.

4. ممارسة الرياضة بانتظام

سيكون عليك أيضًا ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا لفقدان الوزن والحفاظ على لياقتك. مارس تمارين القوة للوقاية من هشاشة العظام التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور حدب خلف الكتف.