بيروت - نادين محمد - تعد متلازمة تكيس المبايض هي حالة تسبب اختلالات هرمونية ومشاكل في التمثيل الغذائي يعاني منها واحدة من كل 10 نساء، ويمكن أن تؤدي متلازمة تكيس المبايض أيضاً إلى تحديات صحية خطيرة أخرى، مثل مرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية والاكتئاب وزيادة خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم .

نظام غذائي لتكيس المبايض وأفضل الأطعمة المناسبة لها

قد يفيد النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة غنية بالألياف؛ الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيّس المبايض.

اثنتان من الطرق الأساسية التي يؤثر بها النظام الغذائي على متلازمة تكيس المبايض هي التحكم في الوزن وإنتاج الإنسولين ومقاومته.

ومع ذلك، يلعب الإنسولين دوراً مهماً في متلازمة تكيس المبايض، لذا فإن التحكم في مستويات الإنسولين من خلال نظام غذائي لمتلازمة تكيس المبايض هو أحد أفضل الخطوات التي يمكن للأشخاص اتخاذها للتحكم فيه .

يعاني العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض من مقاومة الإنسولين، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي لتكيس المبايض في تلبية الاحتياجات الغذائية للشخص، ويحافظ على وزن صحي ويعزز مستويات الإنسولين الجيدة الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض على الشعور بالتحسن.

نظام غذائي لتكيس المبايض

وجدت الأبحاث أن ما يأكله الناس له تأثير كبير على متلازمة تكيس المبايض. ومع ذلك، لا يوجد حالياً نظام غذائي قياسي لمتلازمة تكيس المبايض.

ومع ذلك، هناك اتفاق واسع النطاق حول الأطعمة المفيدة، والتي يبدو أنها تساعد الناس على علاج متلازمة تكيس المبيض والأطعمة التي يجب تجنبها.

يمكن أن يشمل النظام الغذائي الصحي لمتلازمة تكيس المبايض الأطعمة التالية:

الأطعمة غير المصنعة.

الأطعمة الغنية بالألياف.

الأسماك الدهنية، بما في ذلك السلمون والتونة والسردين والماكريل.

اللفت والسبانخ وغيرها من الخضر الورقية الداكنة.

الفواكه ذات اللون الأحمر الداكن، مثل العنب الأحمر والتوت والعليق والكرز.



القرنبيط.

الفاصوليا المجففة والعدس والبقوليات الأخرى.

الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون، وكذلك الأفوكادو وجوز الهند.

المكسرات، بما في ذلك الصنوبر والجوز واللوز والفستق.

الشوكولاته الداكنة باعتدال.

البهارات مثل الكركم والقرفة.

يفقد الأفراد وزناً أكبر باتباع نظام غذائي يركز على الدهون الأحادية غير المشبعة بدلاً من الدهون المشبعة.

لاحظ الأشخاص الذين اتبعوا نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات أو نظاماً غذائياً منخفض السكر في الدم؛ تحسناً في التمثيل الغذائي للإنسولين وانخفاض مستويات الكوليسترول في الدم.

أطعمة يجب أن يتجنبها المصابون بمتلازمة تكيس المبايض

بشكل عام، يجب على الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً لمتلازمة تكيس المبايض تجنب الأطعمة التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير صحية. وتشمل هذه:

الكربوهيدرات المكررة، مثل المعجنات والخبز الأبيض.

الأطعمة المقلية مثل الوجبات السريعة.

المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

اللحوم المصنعة مثل اللانشون.

الدهون الصلبة، بما في ذلك المارجرين والسمن.

اللحوم الحمراء الزائدة مثل شرائح اللحم والهامبرغر.



تغييرات نمط الحياة الأخرى.

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض على التحكم في الحالة.

أظهرت الأبحاث أن الجمع بين حمية تكيس المبايض والنشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى الفوائد التالية:

فقدان الوزن.

تحسين التمثيل الغذائي للإنسولين.

فترات أكثر انتظاماً.

انخفاض مستويات الهرمونات الذكرية.

خفض مستويات الكوليسترول.

متى نرى الطبيب؟

تشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض الشائعة:

حَبُّ الشّبَاب.

نمو الشعر الزائد.

زيادة الوزن وخاصة حول البطن.

بشرة دهنية.

فترات غير منتظمة.

عدم الراحة في منطقة الحوض.

صعوبة في الحمل.

المصدر :medicalnewstoday.

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا النظام .

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