7 فوائد صحية لتناول كوب من شاي الجينسينج

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية لشاي الجينسنغ لصحتك على الرغم من أنه قد لا يكون هو مشروبك المفضل، إلا أن له العديد من الخصائص المضادة للأكسدة، وللالتهابات والتعامل مع الإجهاد وأمراض القلب والكلى وحتى نزلات البرد والإنفلونزا. إليك الفوائد الصحية لتناول كوب من شاي الجينسنغ يومياً.

1. يعزز مستويات الطاقة ويحارب التعب

إذا كنت تشعرين بانخفاض الطاقة والإرهاق بشكل عام، يمكن أن يساعدك شاي الجينسنغ المعزز للطاقة. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل التعب المزمن.

وجد الباحثون أيضاً أن الجينسنغ الأمريكي يمكن أن يساعد أولئك الذين يخضعون لعلاج السرطان والذين غالباً ما يواجهون إرهاقاً وخمولاً مستمرين، ومن المعروف أن الجينسنغ يساعد الجسم على التكيف بشكل أفضل مع الإجهاد.

2. ينعش صحتك الجنسية

إذا كان الخمول وضعف القدرة على التحمل يعيقان حياتك الجنسية، فقد يساعد شاي الجينسنغ قدرتك على التحمل، إضافة إلى فائدته في زيادة الرغبة للعلاقة الحميمة، وقد يساعد الرجال أيضاً في التعامل مع ضعف الانتصاب.

3. يحسن الوظيفة الإدراكية والمزاج

الجينسنغ جيد جداً لأعصابك فقد وجد الباحثون أن الجينسنغ لا يساعد فقط في تحسين أدائك المعرفي، بل له تأثير إيجابي على حالتك المزاجية وعلاج الاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون الذي يصيب كبار السن.

4. يحارب الالتهابات

إذا كنت تحاولين محاربة الضرر الناجم عن الالتهاب المزمن، سواء كان ذلك بسبب نظامك الغذائي أو العوامل البيئية أو الإجهاد أو حالات صحية أخرى مثل مرض السكري أو السمنة، فإن كوباً من شاي الجينسنغ يمكن أن يساعد جسمك على التخلص منه.

5. يخفض نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعدك شاي الجينسنغ على تخسيس الوزن، كما وجدت دراسة أجريت على أحد الحيوانات حول آثاره المضادة لمرض السكري.

يمكن أن يساعد أيضاً في منع موت خلايا بيتا في البنكرياس وزيادة إنتاج الإنسولين وتقليل مقاومة الإنسولين، وكلاهما له دور في مشاكل التحكم في نسبة السكر في الدم.

6. يحارب مشاكل الجهاز التنفسي

إذا كنت تقاومين الإنفلونزا باستمرار أو السعال السيئ ومشاكل الجهاز التنفسي، فقد يساعدك تناول كوب من شاي الجينسنغ في تقليل حدوث مثل هذه المشاكل.

تؤكد الدراسات التي أجريت على الحيوانات قدرتها على تقليل رد الفعل التحسسي وتخفيف الأعراض، ربما بسبب تأثيره المضاد للالتهابات.

7. يحسن الشهية ويعالج مشاكل الجهاز الهضمي

يستخدم الجينسنغ لمساعدة أولئك الذين يعانون من فقدان الشهية، فإذا كنت تعانين من القيء نتيجة أي مشكلة في الجهاز الهضمي، فإن شاي الجينسنغ قد يهدئ ذلك أيضاً. يمكن أن يخفف أيضاً من التهاب القولون.

المصدر:curejoy

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول هذا الشاي .

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