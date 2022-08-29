شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من أمراض القلب.. اعرف إزاى تتحكم فى كمية الطعام الذى تتناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا تم تشخيص إصابتك بأمراض القلب أو كنت تعلم أنك معرض لخطر الإصابة به، فمن الذكاء أن تضع في اعتبارك الأطعمة التي تتناولها، فالنظام الغذائى له تأثير كبير على صحة القلب والأوعية الدموية، مثل استهلاك المزيد من الفاكهة والخضراوات، والبروتينات الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة، والدهون الصحية ،كلها تستحق اتباعها، فإن النظام الغذائي الصحي للقلب يبدأ بتناول الكميات الصحيحة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

أصدرت جمعية القلب الأمريكية إرشاداتها لعام 2021 لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كانت أول توصياتها الغذائية تتعلق بتعديل مدخول السعرات الحرارية، لتعزيز صحة القلب، يجب على الناس تعديل استهلاك الطاقة والحفاظ على وزن صحي للجسم، يعد التحكم في حصص الطعام التي تتناولها في الوجبات الخفيفة طريقًا أكيدًا نحو الحفاظ على وزنك في نطاق صحي.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2018، زاد الوزن الزائد للجسم بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (خاصة في سن مبكرة)، وزاد حمل أرطال زائدة من احتمالية الوفاة من أمراض القلب.

ترجع العلاقة بين مقدار ما تأكله وفرص إصابتك بأمراض القلب إلى الطرق التي يؤثر بها وزنك على عوامل الخطر القلبية الوعائية، يعرف الخبراء منذ فترة طويلة أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم ، على سبيل المثال ويزيد الوزن المرتفع من احتمالية إصابتك بارتفاع الكوليسترول ومرض السكري ، وهما عاملان رئيسيان آخران يساهمان في الإصابة بأمراض القلب وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تسبب السمنة إصابة عضلة القلب - حتى في غياب عوامل الخطر الأخرى.

كيف يمكنك تقسيم وجباتك من أجل قلب أكثر صحة؟

هناك العديد من الطرق على سبيل المثال ، يمكن أن يوفر تناول الأطباق الصغيرة إشارات بصرية تعطي انطباعًا بأن الوجبة مرضية، يمكن أن يساعدك تدوين يوميات الطعام أو تتبع الطعام أيضًا على إطلاعك على الكميات التي تتناولها.

يستفيد بعض الأشخاص أيضًا من التعرف على استراتيجية التحكم في جزء بحجم اليد ، الفكرة هي أن أجزاء من يدك يمكن أن تكون بمثابة أداة مساعدة بصرية، الحصة المناسبة من اللحم هي حجم راحة يدك ، على سبيل المثال ، وطرف إبهامك مؤشر جيد لتقسيم الدهون مثل الزبدة أو المايونيز، كلما زادت قدرتك على التحكم في جزء معين كعادة ، سترى نتائج أكثر لوزنك وقلبك.