بيروت - نادين محمد - دهون منطقة البطن من الأمور المزعجة بشكل كبير لدى النساء، فبالطبع نبحث جميعاً عن بطن مسطحة وخصر صغير، لإطلالة أكثر رشاقة، ولكي تحصلي على هذا المظهر، هناك بعض الأطعمة التي عليكِ التخلي عنها، تحديداً تلك التي تحتوي على سكريات ونشويات عالية، وبالمقابل هناك أيضاً أطعمة صحية تساعدكِ على تنحيف منطقة البطن، نستعرضها لكِ في السطور التالية.

البيض

البيض هو أفضل مصدر غذائي لفيتامين ب كولين، وهو عنصر غذائي أساسي يستخدم في بناء جميع أغشية خلايا الجسم، ويرتبط نقص الكولين مباشرة بالجينات التي تسبب تراكم الدهون الحشوية، والتي قد تمنحكِ مظهراً منتفخاً للبطن، وقد أثبتت الدراسات أن البيض يساعد في الشعور بالشبع، وبالتالي يكون ملائماً لدمج البيض ضمن الحميات المختلفة لتخسيس الوزن.

الفواكه ذات اللون الأحمر

أوضحت الكثير من الأبحاث تظهر أن بعض الفواكه أفضل في محاربة دهون البطن من غيرها، خاصة الفواكه ذات اللون الأحمر لونها أحمر، وتشمل هذه الفاكهة الجريب فروت الأحمر الياقوتي، والكرز اللاذع، والتوت، والفراولة، والتفاح الأحمر ، والبطيخ ، والخوخ.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والأرز البني والشوفان وغيرها، من الأكلات التي قد تساعدكِ في الحصول على بطن مسطحة، خاصة تلك الأنوع الخالية من الغلوتين مثل الكينوا، والتي تحتوي على مادة مغذية تسمى البيتين، وهو حمض أميني يؤثر بشكل إيجابي على الآلية الوراثية لمقاومة الأنسولين والدهون الحشوية، وبالتالي يساعد في التخلص من دهون البطن.

كذلك، تساعد الحبوب الكاملة في تزويد الجسم بمصادر الألياف الصحيحة، والطاقة، وتغذي كتلة العضلات الهزيلة، وتمنحكِ إحساس بالشبع طوال اليوم.

البروتينات الحيوانية

البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والدجاج تحتوي على مادة تُعرف باسم الكريبتونايت، وهي اللبنة الأساسية لدهون البطن، لهذا عندما تأكل البروتين، يجب أن ينفق جسمك الكثير من السعرات الحرارية في عملية الهضم، حوالي 25 سعرًا حراريًا لكل 100 سعر حراري تأكله (مقارنة بـ 10 إلى 15 سعرًا حراريًا فقط للدهون والكربوهيدرات).

كما أن البروتين يساعد على الشعور بالشبع لوقت طويل، حيث أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الوجبة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين مقارنة بالكربوهيدرات تزيد من الشعور بالشبع عن طريق قمع هرمون جريلين المحفز للجوع.

المصدر: Eatthis

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