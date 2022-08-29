شكرا لقرائتكم خبر عن للسيطرة على سكر الدم.. تناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف والبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يجب أن يكون ارتفاع نسبة السكر في الدم علامة على نهاية تناول جميع الأطعمة المفضلة لديك، لا يزال بإمكانك التحكم في نسبة السكر في الدم والاستمتاع بالطعام ، ولكن قد يتطلب الأمر بعض التعديلات المتعمدة للعثور على أنماط الأكل الصحية لإدارة مستويات الجلوكوز لديك، على سبيل المثال ، يعد بدء يومك بوجبة إفطار صحية ومغذية طريقة رائعة للعمل من أجل التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم ، ولكن ما الذي يمكن فعله على وجه التحديد في وجبة الإفطار للتأكد من تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم؟ فإن أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها في وجبة الإفطار لمساعدتك على إدارة مستويات السكر في الدم هو إقران ارتفاع - الكربوهيدرات الليفية مع بعض البروتين، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

كيف يمكن أن يساعد إقران البروتين والألياف مع الكربوهيدرات في التحكم في نسبة السكر في الدم في وجبة الإفطار؟

تعتبر الكربوهيدرات مصدرًا سريعًا لطاقة الجسم وبسبب ذلك هي أسرع المغذيات الكبيرة هضمًا، وفي حين أنه من الصحيح أن الكربوهيدرات الغنية بالألياف (دقيق الشوفان ، وخبز الحبوب الكاملة 100٪ ، وما إلى ذلك) تهضم بشكل أبطأ من الكربوهيدرات المعالجة مع السكريات المضافة (معجنات الإفطار السكرية ، والكعك ، وبعض الحبوب ) ، إلا أنها لا تزال تحتوي على القدرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم عند تناولها من تلقاء نفسها، يمكن أن يساعدك تناول مصدر بروتين لذيذ إلى جانب الكربوهيدرات التي تختارها في إدارة مستوياتك، البروتين يهضم بشكل أبطأ ويساعدك على الشبع بشكل أسرع والبقاء ممتلئًا لفترة أطول بعد الوجبة ، عندما تجمع بين الكربوهيدرات الغنية بالألياف والبروتين، فإنك تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.

أكد خبراء وباحثون في مرض السكري أيضًا أن هذا الاقتران مفيد للغاية.،على الرغم من أنه لا يحتوي على أي كربوهيدرات ، إلا أن هناك أدلة تدعم أن البروتين لا يزيد من مستويات السكر في الدم وقد يؤدي في الواقع إلى خفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة لدى المصابين بداء السكري من النوع 2 ، وفقًا لدراسة المجلة الأمريكية للتغذية السريرية .

تناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف فقط سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة السكر في الدم - على الرغم من أنها ليست عالية مثل تناول الكربوهيدرات البسيطة - ولكن إقرانها بالبروتين يمكن أن يساعد في خفض هذه المستويات، هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنب الكربوهيدرات تمامًا في وجبة الإفطار، يمكن أن يتسبب تخطي الكربوهيدرات في فقدان مستويات مفيدة من الألياف. ولكن معًا ، الكربوهيدرات الغنية بالألياف والبروتين تجعل وجبة الإفطار المثالية.

أفكار لوجبات الإفطار

إذا كنت تبحث عن بعض البروتينات اللذيذة وخيارات الإفطار الغنية بالألياف والكربوهيدرات، ضع في اعتبارك أن تبدأ يومك بتناول وجبات الإفطار مثل البيض مع الخضار والخبز المحمص من الحبوب الكاملة واللبن اليوناني مع التوت وحبوب الفطور الكاملة بنسبة 100٪ ودقيق الشوفان مع المكسرات والبذور مع لحم الإفطار قليل الدهن أو عصير مصنوع من حليب البقر واللبن الزبادي اليوناني والفواكه وزبدة الجوز .