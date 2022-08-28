شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.. تحسن الهضم وتقوي المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروبيوتيك عبارة عن كائنات حية لها فوائد صحية عند استهلاكها أو وضعها على الجسم ويمكن أن تساعد في الحفاظ على نظام المناعة في أعلى شكل ، والحفاظ على صحة الأمعاء تحت السيطرة، البروبيوتيك بحاجة إلى القليل من الدعم من أجل الازدهار، وهنا يأتي دور البريبايوتكس تعمل هذه الألياف غير القابلة للهضم كوقود لبعض البكتيريا الحية ، مما يسمح لها بدعم البكتيريا المفيدة بشكل انتقائي.

إذا كنت ترغب في التأكد من حصولك على ما يكفي من البريبايوتكس لدعم تلك البروبيوتيك ، فيجب عليك تضمين بعض الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتيك في نظامك الغذائي مثل الموز غير الناضج والخرشوف والثوم والطعمة المخمرة، وفى السطور القادمة سنوضح لك الفوائد الصحية المدهشة للبريبايوتكس وفقا لما نشره موقع "eatthis".

تقليل الالتهاب

ترتبط الإصابة بالالتهاب المزمن بالعديد من النتائج غير المواتية ، بما في ذلك الإصابة بمرض السكري وأنواع معينة من السرطان وبعض اضطرابات القلب ، تشير البيانات إلى أن تناول البريبايوتكس قد يكون مرتبطًا بتقليل الالتهاب ، وتظهر بعض البيانات أن تناول هذه الألياف يرتبط بانخفاض بروتين سي التفاعلي ، وهو مؤشر على الالتهاب.

تحسن في صحة القناة الهضمية

لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن تناول البريبايوتكس يمكن أن يدعم صحة الأمعاء، كوسيلة للحفاظ على ميكروبيوتا الأمعاء الصحية ، تعتبر ألياف البريبايوتيك عاملاً مهمًا في قصة صحة الأمعاء تذكر - الأمعاء البشرية هي نظام بيئي يتكون من تريليونات من الميكروبات التي تتفاعل مع المضيف.

يمكن أن يؤدي استخدام البريبايوتك بشكل انتقائي إلى زيادة أو تقليل بكتيريا معوية معينة والتي بدورها يمكن أن تعزز صحة الأمعاء.

التحكم فى نسبة السكر في الدم

صدق أو لا تصدق ، يمكن أن يلعب المكياج البكتيري في أمعائك دورًا مهمًا في النوع الثاني وإدارة ما قبل السكري ، وتحديداً عن طريق تعديل الاستجابة الالتهابية ، والتأثير على استقلاب الجلوكوز ، ولعب دور في حساسية الأنسولين ، ترتبط بكتيريا الأمعاء غير الصحية بانخفاض إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة ، والتي بدورها مرتبطة بالنتائج المرتبطة بإدارة جلوكوز الدم، مثل مقاومة الأنسولين.

امتصاص الكالسيوم

ثبت أن ألياف البريبايوتيك تزيد من امتصاص الكالسيوم في التجارب السريرية، من بين النتائج العديدة التي ظهرت عند تقييم هذه العلاقة ، أظهرت دراسة جديرة بالملاحظة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن العلاج بألياف البريبايوتيك زاد من امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم لدى النساء بعد سن اليأس بعد 6 أسابيع.

تعزيز صحة المناعة

يمكن للبكتيريا المفيدة الداعمة بشكل انتقائي، كما تفعل البريبايوتكس، أن تمنع استعمار مسببات الأمراض أو البكتيريا الضارة المحتملة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للبكتيريا المفيدة إنتاج مستقلبات الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تفيد جسم الإنسان بعدة طرق، بما في ذلك القدرة على دعم جهاز المناعة .