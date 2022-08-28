شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تخس.. نصائح للتحكم في كميات الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محاربة السمنة لا تتعلق فقط بما تأكله ولكن كميات الطعام التي تتناولها، والسبب الرئيسي وراء السمنة هو الاستهلاك العالي للأطعمة عالية السعرات الحرارية لفترة أطول، فضلاً عن قلة ممارسة الرياضة، وأفضل طريقة للتخلص من الدهون الزائدة هي التحكم في تناول الطعام عالي السعرات الحرارية وتقليل الكميات، في هذا التقرير نتعرف على نصائح للتحكم في كميات الطعام، بحسب موقع "health".

5 نصائح للتحكم في كميات الطعام التي تتناولها1. تقليل الجوع بين الوجبات الرئيسية بتناول وجبات خفيفة صحية

يمكنك اللجوء إلى الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل الفواكه والسلطات والحليب منزوع الدسم بين الوجبات الرئيسية كوجبة خفيفة صحية،

استمر في تناول تلك الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية عن طريق إبقائها في متناول اليد كلما زادت الرغبة الشديدة لتناول الطعام لديك، حيث سيساعدك الأكل الصحيح على إنقاص الوزن.

2. اجعل السلطات أساسية في كل وجبة

تناول السلطات أثناء الوجبات اليومية هامة لإنقاص الوزن هذا لأن السلطات تمنحك شعورًا بالشبع ، ومن الطبيعي أن ينتهي بك الأمر بتناول أطعمة أقل سعرات حرارية مع الشعور بالشبع.

3. تصغير حجم الطبق الذى تتناول فيه طعامك

تشير الدلائل إلى أن حجم الأطباق وأدوات المائدة والأكواب لدينا يمكن أن يؤثر دون وعي على كمية الطعام الذي يأكله الشخص، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي وضع طعامك في طبق كبير إلى جعله يبدو أصغر حجمًا، مما يؤدي غالبًا إلى الإفراط في تناول الطعام.

4. شرب الماء قبل الوجبات

سيساعد شرب كوب من الماء قبل 30 دقيقة من وجبتك بشكل طبيعي في التحكم في الكمية يمكنك شرب الماء قبل أو فيما بين الوجبات ، لأن ملء الماء يقلل من شهيتك للوجبة في متناول اليد.

5. اتبع جدولاً محدداً لوجباتك

حاول الاحتفاظ بوقت ثابت لوجباتك لأنه يعتبر من أفضل الطرق لتقليل كمية الطعام التي تتناولها.

التحكم في كمية الطعام هو العلاج الطبيعي الأكثر سرعة لتحسين نوعية الحياة من خلال المساعدة في منع النهم.