شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على أن لديك مشاكل فى الكلى.. متى تزور الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى من أعضاء الجسم الرئيسية التي يجب العناية بها بانتظام، وهناك العديد من العلامات التحذيرية للكلى غير الصحية والتي لا ينبغي تجاهلها بغض النظر عما إذا كانت دقيقة أو خطيرة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



الكلى تعمل على تنقية الدم وإزالة الفضلات والسموم من الجسم وهي بحجم قبضة اليد وتقع أسفل القفص الصدري مباشرة في كل جانب من جوانب العمود الفقري، حيث يمر الدم الكامل لجسم الإنسان عبر الكلى حوالي 40 مرة في اليوم، ومع وجود العديد من الوظائف البيولوجية المهمة داخل الكلى من الضروري اكتشاف أي علامات لخلل وظيفي، بحيث يتم فحص المرض أو العدوى في مرحلة مبكرة:

الشعور بالتعب أكثر من المعتادإذا كنت تشعر بالتعب أكثر من المعتاد في الأيام الأخيرة، فقد يكون ذلك بسبب تراكم السموم في جسمك بسبب عمل الكلى بشكل غير صحيح، حيث تؤثر السموم على الوظائف البيولوجية الأخرى لجسمك ووجود الشوائب في الدم يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الأخرى.

لا تحصل على قسط كافٍ من النومفي حين أن هناك عدة أسباب وراء ذلك، يمكن أن يكون مرض الكلى سببًا رئيسيًا أيضًا.

يرتبط توقف التنفس أثناء النوم أو عدم القدرة على الحصول على قسط جيد من النوم ارتباطًا وثيقًا بأمراض الكلى.

الجلد الجاف والمتقشر والمثير للحكةإذا استمرت هذه الحالة لفترة أطول دون أي تفسير آخر، فقم بزيارة طبيبك واختبار كليتيك أثناء إزالة السموم من الدم ، تعمل الكلى على تعزيز صحة الجلد أيضًا.

يؤدي تراكم السموم إلى اضطراب كمية المعادن والمواد المغذية الأخرى في الجسم مما يؤدي لاحقًا إلى إلحاق الضرر بالجلد والعظام.



تورم القدمينلن تتمكن الكلى غير الصحية من إزالة السموم من الجسم تمامًا، مما يؤدي إلى تراكم هذه السموم في الجسم وإظهار وجودها.

عندما لا يتم إزالة الكمية الزائدة من الصوديوم من الجسم، فإنها تتراكم في القدمين والكاحلين والساقين مما يجعلها منتفخة.



يمكن أن يكون هناك عدة أسباب أخرى لتورم القدمين ، لكن يُنصح بالاتصال بالطبيب في حالة استمرار التورم لفترة أطول.



انتفاخ حول العينينإذا لاحظت تورمًا حول عينيك يعطي انطباعًا بالانتفاخ، فقم بفحص كليتيك بينما يتسبب ترسب الصوديوم في تورم الساقين، عندما تتم إزالة البروتينات في البول بسبب خلل في الكلى ، تنتفخ العينان. آلام في العضلاتقد يكون الألم الذي لا يطاق في العضلات ناتجًا أيضًا عن ارتفاع مستويات السموم الناتجة عن النفايات ومستويات غير ضرورية من المعادن في الجسم عندما لا تتمكن الكلى من معالجتها تمامًا.عدم القدرة على التنفس بشكل صحيحعندما تكون هناك مشكلة في الكلى ، لا يستطيع المريض التنفس بشكل صحيح والذي قد يكون بسبب نقص هرمون يسمى إرثروبويتين.

تشير الهرمونات إلى جسمك لتكوين خلايا الدم الحمراء. وبدون ذلك ، يمكن أن تصاب بفقر الدم وتشعر بضيق في التنفس.



سبب آخر هو تراكم السوائل. قد تواجه صعوبة في التقاط التنفس.



تغيير في معدل التبولكثير من الناس يخمنون مرض الكلى على أساس التغيير في وتيرة التبول إذا زاد أو انخفض التبول عن المعدل المعتاد في الأيام القليلة الماضية ، فلا تتأخر واستشر الطبيب.