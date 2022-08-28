شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على أن لديك مشاكل فى الكلى.. متى تزور الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الكلى من أعضاء الجسم الرئيسية التي يجب العناية بها بانتظام، وهناك العديد من العلامات التحذيرية للكلى غير الصحية والتي لا ينبغي تجاهلها بغض النظر عما إذا كانت دقيقة أو خطيرة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
الشعور بالتعب أكثر من المعتادإذا كنت تشعر بالتعب أكثر من المعتاد في الأيام الأخيرة، فقد يكون ذلك بسبب تراكم السموم في جسمك بسبب عمل الكلى بشكل غير صحيح، حيث تؤثر السموم على الوظائف البيولوجية الأخرى لجسمك ووجود الشوائب في الدم يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الأخرى.
لا تحصل على قسط كافٍ من النومفي حين أن هناك عدة أسباب وراء ذلك، يمكن أن يكون مرض الكلى سببًا رئيسيًا أيضًا.
يرتبط توقف التنفس أثناء النوم أو عدم القدرة على الحصول على قسط جيد من النوم ارتباطًا وثيقًا بأمراض الكلى.الجلد الجاف والمتقشر والمثير للحكةإذا استمرت هذه الحالة لفترة أطول دون أي تفسير آخر، فقم بزيارة طبيبك واختبار كليتيك أثناء إزالة السموم من الدم ، تعمل الكلى على تعزيز صحة الجلد أيضًا.
يؤدي تراكم السموم إلى اضطراب كمية المعادن والمواد المغذية الأخرى في الجسم مما يؤدي لاحقًا إلى إلحاق الضرر بالجلد والعظام.
عندما لا يتم إزالة الكمية الزائدة من الصوديوم من الجسم، فإنها تتراكم في القدمين والكاحلين والساقين مما يجعلها منتفخة.
يمكن أن يكون هناك عدة أسباب أخرى لتورم القدمين ، لكن يُنصح بالاتصال بالطبيب في حالة استمرار التورم لفترة أطول.
عدم القدرة على التنفس بشكل صحيحعندما تكون هناك مشكلة في الكلى ، لا يستطيع المريض التنفس بشكل صحيح والذي قد يكون بسبب نقص هرمون يسمى إرثروبويتين.
تشير الهرمونات إلى جسمك لتكوين خلايا الدم الحمراء. وبدون ذلك ، يمكن أن تصاب بفقر الدم وتشعر بضيق في التنفس.
سبب آخر هو تراكم السوائل. قد تواجه صعوبة في التقاط التنفس.