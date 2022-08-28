شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد صحية لاتباع نظام غذائي نباتى.. منها خفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر
ما هو النظام الغذائي النباتي؟النظام الغذائي النباتي استراتيجية نظام غذائي تركز على الأطعمة النباتية ويشمل ذلك الحبوب الكاملة والبقوليات والفول والمكسرات والبذور والزيوت بالإضافة إلى الفواكه والخضراوات.
ولا يشمل أي شيء مشتق من حيوان، بما في ذلك اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض ومع ذلك ، لا يعني ذلك أنك نباتي ولا تتناول اللحوم أو منتجات الألبان مطلقًا بدلاً من ذلك ، فأنت تستهلك بشكل متناسب المزيد من الطعام من مصادر نباتية مع تقليل اللحوم إلى أقل حد.
يمكنك عادةً تلبية احتياجاتك من البروتين والكالسيوم والتغذية الأخرى إذا كنت تتناول أنواعًا مختلفة من الأطعمة النباتية. نتيجة لذلك، هناك العديد من الدراسات التي تتفق على أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يحسن صحتك ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.
7 فوائد صحية لاتباع نظام غذائي نباتي 1. يخفض ضغط الدميمكن أن يجعلك ارتفاع ضغط الدم عرضة لحالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وما إلى ذلك.
ويُنصح الأشخاص الذين يعانون بالفعل من هذه الحالة بتجنب اللحوم وسيؤدي اتباع نظام غذائي نباتي إلى تقليل المخاطر بالنسبة لك عن طريق الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.2. صحة القلبتحتوي اللحوم على دهون مشبعة تضر بصحة قلبك إذا استهلكت بكميات زائدة وجدت كلية الطب بجامعة بوسطن أن النظام الغذائي النباتي سيقلل من مخاطر أمراض القلب. 3. إنقاص الوزنينخفض خطر السمنة بشكل كبير مع اتباع نظام غذائي نباتي. ستساعدك إضافة عناصر صحية إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على وزن صحي وتجنب جميع المضاعفات التي تصاحب السمنة. 4. تقليل مخاطر الإصابة بكورونا ومرض السكري من النوع الثانيفي دراسة جديدة ، قلل المرضى الذين كانت وجباتهم الغذائية تعتمد على الأطعمة الصحية النباتية من فرص الإصابة بفيروس كورونا والنوع الثاني من مرض السكري ، وفقًا للباحثين في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) التابع لجامعة هارفارد. 5. يساعد في الحفاظ على الكوليستروليمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى ترسب الدهون في الدم مما قد يحد من تدفق الدم. يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى عواقب وخيمة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو أمراض القلب. 6. يقلل من مخاطر الاصابة بالسكتة الدماغيةيمكن أن تؤدي حالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وما إلى ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. لكن اتباع نظام غذائي نباتي ونمط حياة صحي يمكن أن يقلل من المخاطر. 7. تقليل مخاطر الإصابة بالخرفأظهرت دراسة سريرية نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن النساء بعد سن اليأس اللائي تناولن كميات كبيرة من البروتين النباتي كان لديهن مخاطر أقل للموت المفاجئ وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المرتبطة بالخرف مقارنة بالنساء اللائي تناولن بروتينات نباتية أقل.