شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى كمية الخضراوات التي يجب أن تتناولها يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط تناول الفواكه والخضراوات يوميًا بتحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وقد كشفت الأبحاث أن تناول خمس حصص يومية من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، يمكن أن يساعدك على تحسين صحتك، بحسب موقع Gazeta.Ru الروسي.

وقالت الدكتورة ماريا ديوجيفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الشخص السليم يجب أن يتناول 400-500 جرام من الخضروات الطازجة والمطبوخة يوميًا.

وأوضحت أن الشخص السليم يجب أن يتناول ما لا يقل عن 400 جرام من الخضروات في اليوم، كما يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع.

وتابعت "الكمية المثالية لتناول الخضروات تتراوح من 400 إلى 500 جرام وأكثر، ومن الأفضل تناولها طازجة، لأن المعالجة الحرارية تدمر بعض المواد المفيدة، مثل فيتامين سي.

وأضافت" كلما تنوع طبق الخضار، كان أكثر فائدة للصحة، لذلك يجب ألا ننسى الكوسة والباذنجان ومخلل الملفوف والجزر والبنجر، وكذلك الأسماك ومنتجات الألبان."

وأوضحت أن "الكمية المثالية من الأسماك والمأكولات البحرية للشخص السليم هي مرتين في الأسبوع، على أن تكون إحداها أسماكا دهنية، مثل الرنجة والماكريل والسلمون وغيرها.

هذه الأسماك غنية بأحماض أوميجا-3 الدهنية غير المشبعة، التي تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ويجب أن يحتوي النظام الغذائي على مصدر للكالسيوم الضروري لصحة العظام والوقاية من مرض هشاشة العظام.

من الضروري تناول 2-3 حصص من منتجات الألبان في اليوم للحصول على كمية الكالسيوم اللازمة- كوب من الحليب، 125 جرام زبادي و30 جرام من الجبنة توفر كمية الكالسيوم المطلوبة.