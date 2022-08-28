شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعانى من القولون العصبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤثر عدم الراحة فى الجهاز الهضمي على رفاهية الشخص، وهو شائع جدًا على سبيل المثال، يعاني حوالي 10٪ إلى 15٪ من الأمريكيين من متلازمة القولون العصبي، وهى حالة مزمنة يمكن أن تسبب عدم الراحة وظهور أعراض مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن وتغيرات فى عادات الأمعاء.

وبحسب موقع hopkinsmedicine على الرغم من عدم وجود علاج لمرض القولون العصبي، إلا أن هناك بعض الأطعمة والأدوية التى يمكن أن تزيد الأعراض سوءًا، وقد يؤدي تجنب الأطعمة التالية إلى الشعور ببعض الراحة:

- اللبن

يمكن أن يسبب الحليب والأطعمة الأخرى التى تحتوي على اللاكتوز، مثل الجبن والآيس كريم، الغازات والانتفاخ لدى الأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز حوالى 70٪ من البالغين فى جميع أنحاء العالم لا ينتجون كميات كبيرة من اللاكتاز، وهو إنزيم معوي يساعد على تكسير السكر في الحليب بدون هذا الإنزيم، لا تستطيع الأمعاء الدقيقة امتصاص اللاكتوز ، والذي يمر غير مهضوم إلى القولون ، حيث تخمر البكتيريا وتسبب الغازات.

وعلى الرغم من أن منتجات الألبان هي السبب الرئيسي لعدم الراحة لبعض مرضى القولون العصبي، إلا أن اللبن يثبت أنه استثناء، وتكسر الثقافات الحية فى الزبادي اللاكتوز، لذلك تقل احتمالية تسبب أعراض الغازات.

- الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الفركتوز

يعتبر شراب الذرة عالى الفركتوز مكونًا رئيسيًا فى الأطعمة المصنعة والحلويات المحضرة تجاريًا والوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية، ويمكن أن تؤدى هذه العناصر لتفاقم أعراض القولون العصبي.

واتضح أن بعض الأطعمة الصحية جدًا، مثل التفاح والكمثرى والفواكه المجففة، تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز بشكل طبيعي، والتي عند تناولها يمكن أن تؤدي لبعض الآثار الجانبية مثل اللاكتوز غير المهضوم. قد تكون الفواكه التي تحتوي على نسبة منخفضة من الفركتوز، مثل التوت والحمضيات والموز، خيارًا أفضل للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

المشروبات الغازية

نظرًا لأن الفقاعات الموجودة فى المشروبات مثل الصودا والكربونات يمكن أن تنتج تأثيرًا غازيًا مشابهًا فى الجهاز الهضمي، التزم بالماء والحليب الخالي من اللاكتوز لإرواء عطشك، وقبل أن تفكر فى إضافة العصير إلى تلك القائمة تذكر أن المشروبات التى تحتوى على الفاكهة غالبًا ما تحتوى على نسبة عالية من الفركتوز.

- الكافيين

يمكن أن يزيد الكافيين من الإسهال ، وهو عرض رئيسي آخر لمتلازمة القولون العصبي. تشمل المصادر العالية للكافيين القهوة والشاي ومشروبات الكولا والشوكولاتة وبعض مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية والمصممة لتخفيف الصداع تحقق من الملصقات بعناية.

- اللبان الخالي من السكر

العديد من العلكة الخالية من السكر مصنوعة من مواد تحلية صناعية مثل السوربيتول والإكسيليتول ، والتي ثبت أنها تسبب الإسهال بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي مضغ العلكة إلى ابتلاع المزيد من الهواء والغازات.

-الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تسبب أعراض القولون العصبي

حتى بعض الأطعمة الصحية يمكن أن تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الفاصوليا والخضروات الصليبية مثل البروكلي وبراعم بروكسل ، بالإضافة إلى المكملات الغذائية وإنقاص الوزن.

-طرق أخرى لدعم صحة الأمعاء وتخفيف القولون العصبي

النظام الغذائي مهم، لكن تجنب هذه الأطعمة ليس الطريقة الوحيدة لمعالجة مضايقات القولون العصبي ينصح خبراء أمراض الجهاز الهضمي المرضى الذين يعيشون مع متلازمة القولون العصبي بالعمل على تقليل التوتر والحصول على قسط كاف من النوم وتقليل الأطعمة المصنعة عالية الجودة بشكل عام.