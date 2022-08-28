شكرا لقرائتكم خبر عن 9 علامات تدل على الإصابة بالذبحة الصدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذبحة الصدرية هي نوع من ألم الصدر ناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب وهي أحد أعراض مرض الشريان التاجي، وغالبًا ما يوصف ألم الذبحة الصدرية بأنه ضغط أو ضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم في الصدر، قد يبدو الأمر وكأنه ثقل ملقى على الصدر، وقد تكون الذبحة الصدرية ألمًا جديدًا يجب فحصه من قبل مقدم الرعاية الصحية أو ألمًا متكررًا يزول مع العلاج.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهناك علامات تدل على الإصابة بالذبحة الصدرية وهى:

-انسداد الشريان والأنسجة المصابة في نوبة قلبية.

-نوبة قلبية.

-احتراق في الصدر.

-الشعور بالألم أيضًا في الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الكتف أو الظهر.

-دوخة

-إعياء

-غثيان

-ضيق في التنفس

-التعرق

يمكن أن تختلف شدة الذبحة الصدرية ومدتها ونوعها. قد تشير الأعراض الجديدة أو المختلفة إلى شكل أكثر خطورة من الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية.

يجب تقييم أي أعراض ذبحة صدرية جديدة أو متفاقمة على الفور من قبل مقدم الرعاية الصحية الذي يمكنه تحديد ما إذا كنت تعاني من الذبحة الصدرية المستقرة أو غير المستقرة.

الذبحة الصدرية عند النساء

يمكن أن تختلف أعراض الذبحة الصدرية عند النساء عن أعراض الذبحة الصدرية التقليدية. قد تؤدي هذه الاختلافات إلى تأخير البحث عن العلاج على سبيل المثال ، يعد ألم الصدر من الأعراض الشائعة لدى النساء المصابات بالذبحة الصدرية ، ولكنه قد لا يكون العرض الوحيد أو أكثر الأعراض انتشارًا لدى النساء. قد تعاني النساء أيضًا من أعراض مثل:

-عدم الراحة في الرقبة أو الفك أو الأسنان أو الظهر

-غثيان

-ضيق في التنفس

-طعنات ألم بدلاً من ضغط الصدر

-آلام في المعدة

تحدث الذبحة الصدرية بسبب انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب يحمل الدم الأكسجين الذي تحتاجه عضلة القلب للبقاء على قيد الحياة عندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الأكسجين ، فإنها تسبب حالة تسمى نقص التروية.

السبب الأكثر شيوعًا لانخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب هو مرض الشريان التاجي (CAD). يمكن أن تضيق شرايين القلب (الشريان التاجي) بسبب ترسبات دهنية تسمى اللويحات وهذا ما يسمى تصلب الشرايين.

إذا تمزق اللويحات في الأوعية الدموية أو تشكلت جلطة دموية ، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى سد أو تقليل التدفق بسرعة عبر الشريان الضيق هذا يمكن أن يقلل بشكل مفاجئ وشديد من تدفق الدم إلى عضلة القلب.

خلال أوقات انخفاض الطلب على الأكسجين - عند الراحة ، على سبيل المثال - قد تظل عضلة القلب قادرة على العمل على انخفاض كمية تدفق الدم دون التسبب في أعراض الذبحة الصدرية. ولكن عندما يرتفع الطلب على الأكسجين ، كما هو الحال عند ممارسة الرياضة ، يمكن أن تحدث الذبحة الصدرية.