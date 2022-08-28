شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب المرارة الزمن.. اعرف الأسباب وأهم الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المرارة يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة، ويحدث عادةً بسبب انحشار حصوة المرارة عند فتحة المرارة يمكن أن تشمل الأعراض الحمى والألم والغثيان، يمكن أن يؤدي التهاب المرارة إلى انثقاب المرارة وموت الأنسجة والغرغرينا والالتهابات البكتيرية الثانوية وتليف وانكماش المرارة.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday يبدأ التهاب المرارة الحاد فجأة ، بينما يتطور التهاب المرارة المزمن ببطء بمرور الوقت، حيث تحتوي المرارة على سائل يسمى الصفراء ، والذي يفرزه بعد أن يأكل الشخص للمساعدة في الهضم، هذا مهم بشكل خاص بعد وجبة غنية بالدهون، وتنتقل الصفراء من المرارة عبر القناة الكيسية

تشمل الأسباب المحتملة لالتهاب المرارة ما يلي:

-إصابة في البطن من الحروق أو الإنتان أو الصدمات أو الجراحة

-نقص المناعة

-الصيام المطول

-التهاب الأوعية الدموية

وتشمل علامات وأعراض التهاب المرارة ألم الربع العلوي الأيمن والحمى وارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، و يحدث الألم بشكل عام حول المرارة ، في الربع العلوي الأيمن من البطن.

في حالات التهاب المرارة الحاد يبدأ الألم فجأة، حيث إنها لا تزول وهي شديدة بدون علاج ، سيزداد الأمر سوءًا عادةً ، وسيؤدي التنفس بعمق إلى الشعور بمزيد من الشدة قد ينتشر الألم من البطن إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

قد تشمل الأعراض الأخرى

-انتفاخ البطن

-ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

-شهية قليلة أو معدومة

-غثيان

-التقيؤ

-التعرق

-قد تظهر حمى وقشعريرة طفيفة مع التهاب المرارة الحاد.

التهاب المرارة المزمن

تظهر الأعراض عادةً تدريجيًا على مدار أسابيع أو شهور ، ولا يعاني الأشخاص عادةً من الحمى أو القشعريرة و قد يتفاقم الألم بمرور الوقت ، ويمكن أن تتطور الحالة إلى الحالة الحادة.