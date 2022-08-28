شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن سكر البول وتأثيره على مستويات الجلوكوز فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث "بيلة سكرية" أو سكر البول glucosuria في بعض الحالات مثل مرض السكري، وبعض الناس لا يعرفون أن لديهم بيلة سكرية حتى يتم إجراء اختبار للبول، ويحدث ذلك عندما يكون لديك جلوكوز أو سكريات أخرى مثل اللاكتوز أو الفركتوز أو الجالاكتوز في البول، ويسمى هذا أحيانًا بيلة سكرية حسبما نشر موقع webmd.

وعادة يتخلص جسمك من الجلوكوز في البول عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية، و في الأشخاص الأصحاء ، تقوم الكلى بترشيح الجلوكوز وإعادة امتصاص معظمه مرة أخرى في الدم ويتحكم جسمك بعناية في مستويات الجلوكوز للحفاظ على توازن ثابت، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الجلوكوز إلى إتلاف أعضائك وأعصابك ، لكن جسمك يحتاج إلى ما يكفي من السكر للحصول على الطاقة. ‌

وكمية صغيرة من الجلوكوز في البول أمر طبيعي، وإذا أظهرت عينة بول عشوائية أكثر من 0.25 ملجم / مل، فإن هذا يعتبر بيلة سكرية ويمكن أن يكون سببه ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم أو مشكلة في مرشحات الكلى أو كليهما.

أسباب بيلة سكرية

هناك ثلاثة أسباب رئيسية للبيلة السكرية:

الحالات التي تنطوي على مشاكل في استخدام أو صنع هرمون الأنسولين

حالات في الكلى حيث تضررت الأنابيب ، أو عيوب أخرى في الكلى

تناول المزيد من السكريات أكثر مما يستطيع الجسم معالجته في وقت واحد

بيلة سكرية في مرض السكري

ومرض السكري ، المسمى بداء السكري ، هو حالة لا يستطيع فيها جسمك إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو استخدام الأنسولين بشكل صحيح، و الأنسولين هو هرمون ينظم كمية الجلوكوز في الدم. ‌

هناك نوعان من مرض السكري

مرض السكري من النوع الأول .

هذا النوع من أمراض المناعة الذاتية حيث يقوم جهازك المناعي بتدمير خلايا بيتا في البنكرياس التي تصنع الأنسولين، و يحدث داء السكري من النوع الأول عادةً في الطفولة أو سنوات المراهقة. ‌

مرض السكري من النوع 2 .

في هذا النوع ، يصبح جسمك مقاومًا للأنسولين ولا يستجيب للهرمون ، مما يسبب مشاكل في استخدام الجلوكوز، و تعتبر السمنة وزيادة الوزن من العوامل الرئيسية في الإصابة بمرض السكري من النوع 2، و غالبًا ما يتطور في وقت لاحق من الحياة ، ولكن الأطفال الذين يعانون من السمنة يمكن أن يصابوا أيضًا بداء السكري من النوع 2.

ويتسبب داء السكري في بيلة سكرية بسبب عدم وجود كمية كافية من الأنسولين أو عدم قدرة جسمك على استخدام ما هو متاح، و بدون الأنسولين ، تصبح مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة للغاية ، ولا تستطيع الكلى ترشيحها وإعادة امتصاصها، و يتخلص جسمك من الفائض عن طريق البول.