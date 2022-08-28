شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الميسوفونيا.. حالة تجعلك تشعر بالضيق عند سماع الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل شعرت بالغضب عندما يتنفس شخص ما في مكان قريب؟ يمضغ شخص ما شيئًا ويصدر صوتًا عاليًا، أحيانًا يكون بعض الأشخاص قادرين على سماع أصوات معينة تدفعهم إلى الجنون بينما لا يسمعها الآخرون.

إذا كانت الضوضاء المتكررة مثل المضغ أو التنصت على القلم أو الشم أو الخدش تزعجك لدرجة الغضب، فقد تكون تعاني من حالة تسمى ميسوفونيا وفقا لموقع " healthsite".

في حين أن أسباب الميسوفونيا لا تزال غير واضحة ، فقد وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة فرونتيرز أن مناطق الدماغ المسؤولة عن محفز ميسوفونيا أقل شيوعًا ، وهو اضطراب يتميز بنفور شديد من ضوضاء معينة.

ما هي ميسوفونيا؟

تُعرف الميسوفونيا أيضًا باسم متلازمة حساسية الصوت الانتقائية، وهي حالة ظهرت للضوء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، المعنى الحرفي لمصطلح ميسوفونيا هو "كراهية الصوت". وهو اضطراب تتسبب فيه ضوضاء معينة في حدوث نوبة غاضبة أو مزعجة أو عدوانية. تسبب بعض الضوضاء "المحفزة" ردود فعل شديدة وعاطفية في كثير من الأحيان لدى الأشخاص المصابين بالميزوفونيا، الغضب أو الهروب أو حتى الغضب ردود فعل شائعة ، وبعض الناس ينتقدون بعنف.

كثيرًا ما يزعم الأشخاص الذين يعانون من الميسوفونيا الأصوات الفموية ، مثل تلك التي تصدر أثناء الأكل أو التنفس أو حتى المضغ ، يمكن أن تثير أعراضهم.

أعراض ميسوفونيا؟

في حين أن الأعراض الرئيسية للحالة هي رد الفعل المفرط لضوضاء معينة يصدرها أشخاص آخرون. تتضمن بعض ردود الفعل الأكثر شيوعًا على الميسوفونيا ما يلي:

الإزعاج

الغضب

الإساءة الجسدية أو اللفظية

تجنب الأشخاص

الاشمئزاز

ما الذي يسبب ميسوفونيا؟

غالبًا ما يتم الخلط بين الميسوفونيا وحالة تسمى احتداد السمع، عادةً ما تكون مسببات الميسوفونيا ضوضاء هادئة وشائعة، ويبدو أن العديد منها عبارة عن عمليات جسدية. تتضمن بعض المسببات الشائعة للميسوفونيا ما يلي:

نباح الكلاب

قص الأظافر

التنصت على الأظافر

مضغ

عمليه التنفس

قعقعة الأطباق والملاعق

صفير الأنف

المضغ

الصفير

التثاؤب

العطس

البلع

هل العلاج متاح الميسوفونيا؟

نظرًا لوجود أبحاث محدودة حول الميسوفونيا ، لا توجد العديد من العلاجات الراسخة ، يتم استخدام نهج متعدد التخصصات للعلاج بشكل متكرر ، حيث يجمع بين العلاج الصوتي لأخصائيي السمع وتشجيع العلاج النفسي الذي يركز على آليات التأقلم. العلاج بالكلام هو أحد العلاجات الأخرى.

يمكن أيضًا استخدام العلاجات المستخدمة لعلاج حالات مثل طنين الأذن ومتلازمة توريت وغيرها كجزء من علاج الميسوفونيا.

نصائح وقائية من الميسوفونيا؟

تتضمن بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة الحالة ما يلي: