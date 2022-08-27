شكرا لقرائتكم خبر عن هل اضطراب النوم مرتبط بأمراض القلب: علاجات توقف التنفس أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم وتوقف التنفس المرحلى هي حالة صحية تتوقف فيها عملية التنفس لفترات قصيرة أثناء النوم، ولا يستطيع الشخص المصاب بهذه الحالة أن يتنفس كمية كافية من الأكسجين وهذا يؤدي إلى استيقاظه وهو يلهث من أجل التنفس، ولا يدرك الكثير من الناس أنهم يعانون من هذه الحالة لأنهم يعتقدون أنها تمثل انقطاعًا في حياتهم دورة النوم.

ومع ذلك، إذا لم يتم علاج انقطاع النفس، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى مثل خطر الإصابة بفشل القلب وفقدان الذاكرة وانخفاض المناعة من بين أمور أخرى، العلاج الأكثر شيوعًا لهذه الحالة هو الأدوية وأجهزة التنفس، عند استخدام مثل هذه الأجهزة، فإنها تسهل تنفسك وتحسن نومك أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا اعتماد هذه العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك في هذه الحالة، وفقا لموقع " healthline"

مارس اليوجا

من الحقائق المعروفة أن ممارسة الرياضة بانتظام مفيد لصحتك، ولكن إذا كنت تعاني من توقف التنفس أثناء النوم، يمكنك ممارسة اليوجا التي تركز على تقنيات التنفس المختلفة، هذا يمكن أن يساعد في تحسين الجهاز التنفسي.

الحفاظ على وزن صحي للجسم

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فقد يزيد ذلك من فرص إصابتك بانقطاع التنفس أثناء النوم، وعندما يكون لديك وزن صحي، تميل الممرات الهوائية والأنف إلى البقاء صافية مما يمنع توقف التنفس أثناء النوم.

تجنب شرب الكحول والتدخين

كلاهما يمكن أن يكون قاتلاً لحالتك، يمكن أن يؤدي التدخين إلى التهاب المسالك الهوائية ، بينما قد يتسبب الكحول في انقطاع النوم، لذلك، من الأفضل أن تتجنب كلا الأمرين.

غيّر أوضاع نومك

يمكن أن يساعد هذا التغيير الصغير في عودة التنفس إلى طبيعته، إذا كنت تنام على ظهرك، فحاول أن تنام على جانب واحد وهذا يمكن أن يساعد في عودة تنفسك إلى طبيعته، ومع ذلك ، ناقش الأمر مع طبيبك ويمكنه تقديم أفضل النصائح لك.