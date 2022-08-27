شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد "نظام مايند الغذائي" فى الوقاية من مرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التخلص من الوزن هو الهدف الأساسي لمعظم خطط النظام الغذائي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بدعوات التخلص من السموم والتطهير، لكن ليس كل من يتبع نظامًا غذائيًا يتطلع إلى إنقاص الوزن، ويمكن أن تحقق الأنظمة الغذائية المختلفة نتائج مختلفة، وإذا كنت تأمل في تحسين صحة دماغك ومنع ظهور مرض الزهايمر، فقد تفكر في تجربة نظام مايند الغذائي، الذي ارتبط بالتدهور المعرفي البطيء، وفقًا لكا نشره موقع everydayhealth

ركز نظام مايند الغذائي على تناول الأطعمة النباتية، والحد من تناول المنتجات الحيوانية والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، ينصب التركيز على النباتات، والجدير بالذكر أن هذا النظام الغذائي يحث بشكل خاص على زيادة استهلاك التوت والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

الأطعمة التي يجب تناولها في حمية مايند

الخضار الورقية الخضراء (اللفت، السبانخ، الكرنب، الخس): ما لا يقل عن 6 حصص في الأسبوع

المكسرات (اللوز، الكاجو، الفستق): ما لا يقل عن 5 حصص في الأسبوع

التوت (الفراولة، العنب البري، التوت، العليق): حصتان على الأقل في الأسبوع

الفاصوليا (الفاصوليا السوداء، الفاصوليا، الفاصوليا): 3 حصص في الأسبوع على الأقل

الحبوب الكاملة (الكينوا ودقيق الشوفان والأرز البني والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة والخبز): ما لا يقل عن 3 حصص في اليوم (5)

الأسماك (السلمون والتونة والسلمون المرقط): حصة واحدة على الأقل في الأسبوع

الدواجن (الدجاج والديك الرومي): مرتين على الأقل في الأسبوع

زيت الزيتون كالزيت الأساسي المستخدم

وعلى الرغم من أن نظام مايند الغذائي لا يتضمن التمرين على وجه التحديد ، إلا أن النشاط البدني المنتظم قد يساعد أيضًا في منع التدهور المعرفي لأن الحركة تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ وتساعد على إمداد خلايا الدماغ بالعناصر الغذائية. في الواقع ، يمكن أن يقلل النشاط البدني المنتظم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 50 % ، وفقًا لمؤسسة Alzheimer's Research and Prevention Foundation. ( 6 ) لذلك ، يمكن أن توفر ممارسة الرياضة جنبًا إلى جنب مع حمية مايند مزيدًا من الحماية ضد فقدان الذاكرة.