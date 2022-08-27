شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ساعات نوم هو الأفضل للعقول فى منتصف العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة عن أن نوم 7 ساعات هو الأفضل للعقول في منتصف العمر، ووصلت الدراسة إلى أن البالغين في منتصف العمر وكبار السن يكون لديهم وظائف إدراكية أسوأ عندما ينامون قليلاً أو ينامون كثيرًا، ووجد التحليل أن الأشخاص الذين ينامون حوالي 7 ساعات كل ليلة لديهم نتائج معرفية أفضل من المشاركين الآخرين، وفقًا لما نشره موقع everydayhealth

ويلعب النوم دورًا مهمًا في الوظيفة الإدراكية والصحة النفسية الجيدة، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ عن طريق إزالة النفايات التي يمكن أن تسهم في تطور الخرف ومرض الزهايمر، ومن الشائع الإصابة بمشاكل النوم مع تقدمنا ​​في العمر ، بما في ذلك صعوبة النوم والاستمرار في النوم ، فضلاً عن انخفاض كمية ونوعية النوم.

ووجدت الأبحاث السابقة أن البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم الأخرى معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالضعف الإدراكي، و وجدت دراسات سابقة أيضًا أن الأشخاص الذين يكافحون من أجل النوم أو يحصلون على قسط كافٍ أو سيئ من النوم يكونون أكثر عرضة لتجربة التدهور المعرفي والخرف من الأشخاص الذين يغفوون بمجرد أن يضرب رأسهم الوسادة وينامون بشكل سليم طوال الليل.

ويحتاج البالغون إلى سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة للحصول على أفضل صحة وعافية ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) . يحصل أكثر من ثلث البالغين بقليل على أقل من سبع ساعات من النوم، وهو ما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية المزمنة بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والربو والسكري والاكتئاب.

وتقول باربرا ساهاكيان، مؤلفة مشاركة في الدراسة، من قسم الطب النفسي في جامعة كامبريدج: "إن الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً مهم في جميع مراحل الحياة، ولكن بشكل خاص مع تقدمنا ​​في العمر"، "إيجاد طرق لتحسين النوم لكبار السن يمكن أن يكون أمرًا حاسمًا لمساعدتهم على الحفاظ على الصحة العقلية الجيدة والرفاهية وتجنب التدهور المعرفي، خاصةً للمرضى الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والخرف.