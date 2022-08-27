شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مختلفة لهشاشة العظام.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام من أبرز المشاكل التى يعانى من كبار السن وتعرضهم للكسور المتكررة، فالعظام هي نسيج حي يتم تكسيره واستبداله باستمرار وتحدث هشاشة العظام عندما لا يتماشى تكوين عظام جديدة مع فقدان العظام القديمة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فعادة لا توجد أعراض في المراحل المبكرة من فقدان العظام ولكن بمجرد أن تضعف عظامك بسبب هشاشة العظام، قد تظهر عليك علامات وأعراض تشمل:

-آلام الظهر الناتجة عن كسر أو انهيار الفقرات

-فقدان الطول بمرور الوقت

-وضع منحني

-عظم ينكسر بسهولة أكبر مما هو متوقع

مقارنة الجزء الداخلي من العظم السليم بعظم أصبح مساميًا بسبب هشاشة العظام، فأن عظامك في حالة تجديد مستمر، حيث تتكون عظام جديدة وتتكسر العظام القديمة، عندما تكون صغيرًا ، يصنع جسمك عظامًا جديدة أسرع من تكسير العظام القديمة وتزيد كتلة عظامك بعد أوائل العشرينات من القرن الماضي ، تتباطأ هذه العملية ، ويصل معظم الناس إلى ذروتهم في الكتلة العظمية بحلول سن الثلاثين ومع تقدم العمر ، تفقد الكتلة العظمية بشكل أسرع مما تكوَّن.





عوامل الخطريمكن لعدد من العوامل أن تزيد من احتمالية إصابتك بهشاشة العظام - بما في ذلك عمرك وعرقك وخيارات نمط حياتك والحالات الطبية والعلاجات.





مخاطر غير قابلة للتغييربعض عوامل الخطر لمرض هشاشة العظام خارجة عن إرادتك ، بما في ذلك:

- جنسك النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال.

- السن كلما تقدمت في العمر ، زاد خطر إصابتك بهشاشة العظام.

- تاريخ العائلة يعرضك أحد الوالدين أو الأشقاء المصابين بهشاشة العظام لخطر أكبر ، خاصة إذا أصيب والدك أو والدك بكسر في الفخذ.

- حجم إطار الجسم، يميل الرجال والنساء الذين لديهم هياكل أجسام صغيرة إلى أن يكونوا أكثر عرضة للخطر لأنهم قد يكون لديهم كتلة عظام أقل يمكن الاستفادة منها مع تقدمهم في العمر.

- مستويات الهرمون، هشاشة العظام أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين لديهم الكثير أو القليل جدًا من هرمونات معينة في أجسامهم. الامثله تشمل:

- الهرمونات الجنسية تميل مستويات الهرمون الجنسي المنخفضة إلى إضعاف العظام يعد انخفاض مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء في سن اليأس أحد أقوى عوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام،علاجات سرطان البروستاتا التي تقلل مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال وعلاجات سرطان الثدي التي تقلل مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء من المرجح أن تسرع من فقدان العظام.

-مشاكل الغدة الدرقية، يمكن أن يسبب الكثير من هرمون الغدة الدرقية فقدان العظام، و يمكن أن يحدث هذا إذا كانت الغدة الدرقية لديك مفرطة النشاط أو إذا كنت تتناول الكثير من أدوية هرمون الغدة الدرقية لعلاج خمول الغدة الدرقية.

من المرجح أن تحدث هشاشة العظام لدى الأشخاص الذين لديهم:

-انخفاض تناول الكالسيوم، يلعب نقص الكالسيوم مدى الحياة دورًا في الإصابة بهشاشة العظام يساهم انخفاض تناول الكالسيوم في تقليل كثافة العظام وفقدان العظام مبكرًا وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

-اضطرابات الاكل، يؤدي تقييد تناول الطعام بشدة ونقص الوزن إلى إضعاف العظام لدى كل من الرجال والنساء.

- جراحة الجهاز الهضمي، الجراحة لتقليل حجم معدتك أو لإزالة جزء من الأمعاء تحد من مساحة السطح المتاحة لامتصاص العناصر الغذائية ، بما في ذلك الكالسيوم، و تشمل هذه العمليات الجراحية تلك التي تساعدك على إنقاص الوزن ولعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

تعتبر التغذية الجيدة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة عظامك طوال حياتك.

الكالسيوميحتاج الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عامًا إلى 1000 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا. تزداد هذه الكمية اليومية إلى 1200 ملليغرام عندما تبلغ النساء 50 عامًا ويبلغ الرجال 70 عامًا.

تشمل المصادر الجيدة للكالسيوم ما يلي:

منتجات الألبان قليلة الدسم

الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة

سمك السلمون المعلب أو السردين بالعظام

منتجات الصويا ، مثل التوفو

الحبوب المدعمة بالكالسيوم وعصير البرتقال

فيتامين ديحسن فيتامين د قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم ويحسن صحة العظام بطرق أخرى. يمكن للناس الحصول على بعض فيتامين د من أشعة الشمس ، ولكن قد لا يكون هذا مصدرًا جيدًا إذا كنت تعيش في خط عرض مرتفع ، أو إذا كنت مقيمًا في المنزل، أو إذا كنت تستخدم واقيًا من الشمس بانتظام أو تتجنب أشعة الشمس بسبب خطر الإصابة بسرطان الجلد.

تشمل المصادر الغذائية لفيتامين د زيت كبد الحوت والسلمون المرقط والسلمون. تم تعزيز العديد من أنواع الحليب والحبوب بفيتامين د.





ممارسة الرياضةيمكن أن تساعدك التمرين على بناء عظام قوية وإبطاء فقدان العظام ستفيد التمارين عظامك بغض النظر عن الوقت الذي تبدأ فيه ، ولكنك ستكسب أكبر قدر من الفوائد إذا بدأت في ممارسة الرياضة بانتظام عندما كنت صغيرًا واستمرت في ممارسة الرياضة طوال حياتك.

اجمع بين تمارين القوة وتمارين حمل الأثقال وتمارين التوازن. تساعد تمارين القوة على تقوية العضلات والعظام في ذراعيك وأعلى العمود الفقري. تمارين تحمل الوزن - مثل المشي والركض والجري وتسلق السلالم ونط الحبل والتزلج والرياضات المسببة للصدمات - تؤثر بشكل أساسي على عظام الساقين والوركين والجزء السفلي من العمود الفقري. يمكن أن تقلل تمارين التوازن مثل تاي تشي من خطر السقوط خاصة مع تقدمك في السن.