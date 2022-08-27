شكرا لقرائتكم خبر عن من إنقاص الوزن إلى الحفاظ على صحة القلب.. اعرف الفوائد المدهشة للحمص بالطحينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمص له فوائده الصحية، حيث إنه مصدر غنى بالبروتين والفيتامينات، وهو خيار ممتاز للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، ويحتوى على البروتين اللازم لبناء العضلات وتقوية المناعة، كما يحتوى أيضًا على فيتامينات ب، وحمض الفوليك، والحديد، والبوتاسيوم، والثيامين، وكلها مهمة للصحة المثلى، وفى التقرير التالى فوائد الحمص بخليط الطحينة وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

يساعد فى إنقاص الوزن

يجب على الأشخاص الذين يحاولون التخلص من الوزن إضافة الأطعمة التى تحتوى على الدهون الأحادية غير المشبعة إلى نظامهم الغذائى، والسبب فى أن هذه الدهون تعزز فقدان الوزن وقد تساعد أيضًا فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والالتهابات وما إلى ذلك.

يُصنع الحمص عادةً من زبدة بذور السمسم، والتى تُعرف أيضًا باسم الطحينة، زبدة بذور السمسم مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في تقليل دهون البطن وتعزيز فقدان الوزن.

يعالج فقر الدم

فقر الدم هو حالة صحية تتميز بنقص خلايا الدم الحمراء السليمة فى الجسم، ويمكن أن يسبب التعب الشديد، والجلد الشاحب، والصداع، والدوخة، والالتهابات، والأظافر الضعيفة، والعديد من المشاكل الأخرى، ومن الضرورى تناول نظام غذائى غنى بالحديد بانتظام، يُصنع الحمص تقليديًا من الطحينة والحمص ، وكلاهما مصدر ممتاز للحديد، يعد الحصول على كمية كافية من الحديد أمرًا مهمًا لجسمك لمنع فقر الدم ، لذا استهلك الحمص للتخفيف من نقص الحديد.

يحسن الهضم

من أكثر الفوائد الصحية المذهلة للحمص أنه يحافظ على صحة الأمعاء، تعتبر الألياف الغذائية جزءًا مهمًا من الطعام الذي يمكن أن يمنع مشاكل الأمعاء ويحسن الهضم، يحتوي كل 100 جرام من الحمص على 6 جرامات من الألياف الغذائية ، مما يعني أنك ستحصل على 24٪ من الألياف الموصى بها يوميًا (للنساء) و 16٪ للرجال من تناول حصة من الحمص وحده.

أيضًا، نظرًا لأن الحمص غني بالألياف ، فإنه سيبقيك مشبعًا لفترة أطول ، فإن النظام الغذائي الغني بالألياف الغذائية يجعل حركة الأمعاء سلسة ومنتظمة ويغذي البكتيريا الصحية في الأمعاء.

الحفاظ على مستويات السكر في الدم

يحتوي الحمص على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة التي يمكن أن تساعدك على موازنة مستويات السكر في الدم، على الرغم من أنه قد لا يعالج مرض السكري ، إلا أنه يمكنه بالتأكيد منعه أو مساعدتك في إدارته بشكل صحيح ، فهو ليس علاجًا للجميع، ولكنه يساعد كثيرًا لأن محتواه الغني بالبروتين يبقيك ممتلئًا ويمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

من الفوائد الصحية الرئيسية للحمص أنه يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، الحمص مليء بالفيتامينات والبوتاسيوم والفولات وغيرها من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد في الحد من عوامل الخطر لأمراض القلب.

في دراسة أجريت لمدة خمسة أسابيع ، طُلب من البالغين الأصحاء اتباع نظام غذائي مع إضافة الحمص أو القمح المضاف، بعد الانتهاء من الدراسة ، لوحظ أن البالغين الذين يتناولون نظامًا غذائيًا مضافًا إليه الحمص لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة 4.6٪.

بصرف النظر عن الحمص ، يحتوي الحمص أيضًا على زيت الزيتون وهو مصدر ممتاز للدهون الصحية، يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت للقلب مما يجعل الحمص غذاء رائع للجميع.