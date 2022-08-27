شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى تناول التوت الأزرق إلى تحسين صحة قلبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي التوت الأزرق على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وقليلة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وهو من أكثر الفاكهة صحة، ويمكن أن يوفر كوب واحد فقط من العنب البري يوميًا كميات كبيرة من العناصر الغذائية، وتقول إيفلينا جرايفر، طبيبة القلب في مستشفى جامعة نورث شور في نورثويل هيلث: "هذه القطع الصغيرة مليئة بشكل هائل بالفيتامينات والمعادن"، و"من المهم جدًا فهم كيفية مساعدتهم في إدارة الكوليسترول، ومن المحتمل أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم، وكيف تقلل ضغط الدم ، وكيف تقلل بشكل عام الاستجابة الالتهابية في الأوعية وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقا لما نشره موقع everydayhealth

إدارة الكولسترول

يحتوي التوت الأزرق على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ما يساعد أمعائك على إزالة الصفراء وإدارة الكوليسترول، وهو عامل خطر معروف لصحة القلب والأوعية الدموية، وتقوم الألياف القابلة للذوبان بذلك عن طريق الارتباط بالكوليسترول والأملاح والمعادن ومكونات الصفراء الأخرى وإزالتها من خلال فضلات الجسم.

تقول جوليا زومبانو، اختصاصية تغذية مسجلة في كليفلاند كلينك في أوهايو: "الألياف القابلة للذوبان هي نظام تطهير طبيعي، يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول منخفضة".

يحافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة

يمكن أن يساعد التوت الأزرق في تنظيم مستويات السكر في الدم، و غالبًا ما يشار إلى الفاكهة على أنها حلوى الطبيعة ، لكن التوت الأزرق له تأثير مخفض على مستويات السكر في الدم مقارنة بالفواكه الأخرى.

"ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب غير الصحية ، والالتهابات ، وارتفاع مخاطر مقاومة الأنسولين أو مرض السكري ، مما يضاعف من خطر الإصابة بأمراض القلب" ، كما تقول.

الحد من التوتر

يتسبب النظام الغذائي غير الصحي والتوتر في تلف الجسم ، عادةً من خلال الإجهاد التأكسدي ، وهو اختلال في توازن الجزيئات غير المستقرة ومضادات الأكسدة في الجسم الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا والأنسجة، وتظهر بعض الدراسات أن مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين ، التي تحتوي على التوت الأزرق ، تلعب دورًا في تقليل الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا ، على الرغم من أن الكثير من هذا البحث قد تم إجراؤه على القوارض ، وليس البشر.

انخفاض ضغط الدم

يحتوي التوت الأزرق أيضا على نسبة عالية من أكسيد النيتريك ، وهو جزيء يريح العضلات الداخلية للأوعية الدموية، و هذه الخاصية تساعد في خفض ضغط الدم.