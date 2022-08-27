برنامج نسف الدهون برجيم التفاح والجبنة البيضاء

بيروت - نادين محمد - لا يعتبر نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة مهمة سهلة. فمن اجل تحقيق هذا الهدف من الضروري الالتزام باتباع نظام غذائي صحي والتخلي عن العادات الحياتية السيئة مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وينصح في موازاة ذلك بالاعتماد على بعض الحميات الموقتة التي تستمر لأيام قليلة وتسرع عملية خسارة الوزن ونسف الدهون واستعادة الرشاقة ومنها رجيم التفاح والجبنة البيضاء الذي يجب تطبيقه لمدة لا تزيد عن 4 ايام.

فوائد التفاح والجبنة البيضاء لخسارة الوزن



من اجل نسف الدهون التي تتراكم في مناطق البطن والخاصرة والفخذين والذراعين وغيرها يمكن الاستفادة من خصائص التفاح والجبنة البيضاء من خلال اتباع حمية تعتمد عليهما لمدة 4 ايام.



الجبنة البيضاء



• من الافضل اختيارها خالية تماماً من الدسم. وفي هذه الحالة يتم استهلاك ما لا يزيد عن 50 سعرة حرارية فقط عند تناول كل 100 غ منها.

• لا تحتوي هذه الجبنة في هذه الحالة على الدهون الضارة المسببة لأمراض القلب والشرايين ولارتفاع الضغط.

• يساعد تناولها على الشعور بالشبع خصوصاً أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الماء.

• تزود هذه الجبنة الجسم بالبروتينات التي يحتاج إليها.



التفاح



• لا يحتوي التفاح على عدد كبير من السعرات الحرارية. فمع استهلاك كل 100 غرام منه يتم التزود بما لا يزيد عن 50 سعرة فقط.

• يعتبر التفاح من اكثر الفواكه فعالية في ما يتعلق بالتخلص من الشعور بالجوع وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

• تحتوي هذه الفاكهة على نسبة قليلة جداً من الدهون ونسبة جيدة من الكربوهيدرات.

كيفية تطبيق رجيم التفاح والجبنة البيضاء



للاستفادة من هذا الرجيم يحب اتباع بعض القواعد والالتزام بتطبيقها بطريقة صحيحة من اجل خسارة ما لا يقل عن كيلوغرامين في 4 ايام.

1 يمكن تناول التفاح والجبنة البيضاء كل على حدة خلال وجبات مختلفة. ينصح مثلاً بإضافة الجبنة إلى وجبة الفطور وتناول القليل من مربى التفاح غير المحلى خلال وجبة غداء صحية وتناول الجبنة مجدداً خلال وجبة العشاء.

2 يمكن ايضاً تناول التفاح مشوياً في الفرن أو على شكل بوريه خال من السكر مع رشة من القرفة.

3 من الممكن تقديم وصفات تحتوي عليهما كبديل للتحلية المعروفة والتي يمكن ان تسبب زيادة الوزن.

4 لا ينصح باتباع هذا الرجيم لأكثر من 3 الى 4 ايام. ففي حال تم تطبيقه لمدة اطول من الممكن ان يفقد فعاليته والا يساعد على الحصول على النتيجة المطلوبة.

5 بعد مرحلة الايام الاولى يجب الانتقال الى مرحلة ثانية. وخلالها يمكن خسارة الوزن ببطء وتتم اضافة الاطعمة التي تحتوي على البروتين بطريقة تدريجية.

6 يمكن مثلاً تناول السلمون المشوي مع التفاح كوجبة رئيسية ثم اضافة القليل من الجبنة مع العسل او شراب حلو.

7 يجب ايضاً اضافة الحبوب الكاملة والبقوليات مثل الارز والعدس والحمص وغيرها بكميات معتدلة وبشكل تدريجي.

8 في الاسبوع التالي للحمية يمكن تناول حلوى تحتوي على اللبن الزبادي قليل الدسم مع قطع من التفاح المشوي.

وهكذا يشكل التفاح والجبنة البيضاء جزءًا اساسياً من نظام غذائي يهدف الى نسف الدهون وخسارة الوزن من دون الشعور بالجوع. كما ان الرجيم الذي يعتمد عليهما يساهم في الحفاظ على استقرار الوزن شرط ان يتم بعده اعتماد نظام غذائي وحياتي صحي مع ممارسة التمارين.