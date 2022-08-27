شكرا لقرائتكم خبر عن من تقوية المناعة إلى إنقاص الوزن.. 5 فوائد صحية لشاي أوراق الجوافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وُصفت الجوافة بأنها الفاكهة الفائقة بسبب خصائصها الغذائية الغنية، تحتوي الجوافة على 80٪ من الماء وهي مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة بما في ذلك فيتامين ج وكميات كبيرة من مضادات الأكسدة والمغذيات الصحية للقلب والتي تعتبر ذات قيمة عالية لرفاهيتك، حتى أوراق هذه الفاكهة يمكن نقعها في الشاي الذي يمكن أن يكون عصا سحرية لجميع مشاكلك الصحية، الشاي المصنوع من أوراق الجوافة مليء بالفلافونويد والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى التي هي بالتأكيد نعمة لمعدتك والأمعاء والالتهابات وارتفاع مستويات السكر في الدم والسكري والجروح، وفى السطور القادمة سنوضح 5 فوائد صحية لهذا الشاي ستحفزك على الفور لإضافته إلى نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

يدعم المناعة

كل من الجوافة وأوراقها غنية بفيتامين سي ، والذي يمكن أن يرتبط نقصه بالعدوى والأمراض المتعددة، تساعد خصائصه المضادة للميكروبات في مكافحة البكتيريا والفيروسات الخطرة في الجسم أثناء علاج أي عدوى، يمكن طرد فيتامين سي من الجسم بسهولة، وبالتالي من الضروري استهلاك كميات جيدة في جميع أنحاء النظام الغذائي.

صحة البشرة

مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والمركبات الموجودة في أوراق الجوافة مفيدة جدًا للبشرة اللينة ويمكن أن تقلل من عملية الشيخوخة مع حماية الجلد من الجذور الحرة الضارة ، يحتضن الشاي خصائص مضادة للميكروبات تحمي بشرتك من حب الشباب أو البثور مع تعزيز صحة الجلد.

إنقاص الوزن

يساعد الشاي المستخرج من أوراق الجوافة في منع الكربوهيدرات المعقدة من الدوران إلى السكر مما يساعد في إنقاص الوزن بسرعة ، فهو يحتوي على سعرات حرارية خالية ويحد من الشهية عن طريق تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، وكل ذلك يساعد في التخلص من الوزن الزائد من جسمك.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

الليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة التي يتم الترويج لها لتقليل احتمالية الإصابة بالسرطان ، وتحتوي أوراق الجوافة على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي الجذور الحرة من الخلايا المدمرة ، وبالتالي تقلل من تقوية الخلايا السرطانية.

انخفاض مستويات السكر في الدم

تحتوي أوراق الجوافة على كميات لا بأس بها من البوتاسيوم بينما الفاكهة الكاملة مليئة بالألياف المفيدة ، وكلاهما يساعد في خفض نسبة السكر في الدم. تحافظ الألياف على عملية الهضم وتضمن عدم اندماجها مباشرة في مجرى الدم.