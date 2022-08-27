شكرا لقرائتكم خبر عن التغييرات فى السلوك.. يمكن أن تكون علامة على الخرف هذه وغيرها من علامات الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف هو مرض عقلي يتداخل فيه الأداء المعرفي مع الدماغ ويمكن أن تكون قاتلة وتؤثر على الأنشطة اليومية للفرد، عندما يصاب الشخص بالخرف، يصبح من الصعب عليه التفكير أو التذكر وهذا له تأثير على حياته اليومية.

وفقا لموقع "healthsite"، قد يكون من الصعب فهم ما إذا كان الشخص يعاني من الخرف لأنه لا توجد أعراض رئيسية، ومع ذلك ، إذا لم يتم اكتشافه في المراحل المبكرة ، يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الدماغ. علاوة على ذلك، لا يوجد أي علاج لهذه الحالة، وإذا تم اكتشافها في المراحل المبكرة، فلا يزال من الممكن السيطرة عليها.

هنا ، نلقي نظرة على بعض أعراض الخرف التى يمكن أن يساعدك على فهم ما إذا كان شخص ما يعاني من هذه الحالة.

التغييرات في شخصية الفرد

عندما يعاني الشخص من الخرف، يبدأ في إحداث تغييرات سلوكية فيه، ويحدث هذا بسبب اضطرابات الذاكرة التي تؤدي في النهاية إلى تغييرات في شخصية المرء.

فقدان الاهتمام بالهوايات

علامة أخرى على الخرف هي فقدان الفرد الاهتمام بالقيام بالأنشطة التي استمتع بها، يحدث هذا لأنهم بدأوا يفقدون الاهتمام ولم يعدوا يجدون ذلك ممتعًا.

وجود مشكلة في التواصل

مع الخرف، يجد الفرد صعوبة في التواصل حيث يصبح من الصعب عليه مواصلة المحادثة، يحدث هذا لأنهم قد لا يتمكنون من العثور على الكلمة الصحيحة لتوضيح ما يريدون قوله.

صعوبة الحفظ

من أكثر الصعوبات شيوعًا والأكثر أهمية علامات الخرف لا ينبغي لأحد أن يتجاهلها، قد يجد الأشخاص الذين يعانون من الخرف صعوبة في تذكر وحفظ الأسماء أو الأشياء الأخرى ، وهذا يمثل عائقًا أمام الأنشطة اليومية للشخص.