شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقدار البروتين الذى يجب أن تأكله يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد الكمية الدقيقة التي تحتاجها من البروتين على العديد من العوامل، بما في ذلك مستوى النشاط والعمر وكتلة العضلات والصحة العامة، والقليل من العناصر الغذائية لا تقل أهمية عن البروتين، وعدم الحصول على ما يكفي منه سيؤثر على صحتك وتكوين جسمك، وتبلغ هذه الكمية 54 جرامًا في اليوم للشخص الذي يزن 150 رطلاً أو 65 جرامًا في اليوم للشخص المستقر الذي يبلغ وزنه 180 رطلاً، وفقا لما نشره موقع healthline

وقد يكون هذا كافيًا لمنع النقص، لكن الكمية التي تحتاجها تعتمد على العديد من العوامل ، بما في ذلك مستوى نشاطك ، وعمرك ، وكتلة العضلات، وأهداف اللياقة البدنية، والصحة العامة، وتبحث هذه المقالة في الكميات المثلى من البروتين وكيف تؤثر عوامل نمط الحياة مثل فقدان الوزن وبناء العضلات ومستويات النشاط.

ما هو البروتين ولماذا هو مهم؟

البروتينات هي اللبنات الأساسية لبناء الجسم. تُستخدم في صنع العضلات والأوتار والأعضاء والجلد ، بالإضافة إلى الإنزيمات والهرمونات والناقلات العصبية والجزيئات المختلفة التي تخدم العديد من الوظائف المهمة، وتتكون البروتينات من جزيئات أصغر تسمى الأحماض الأمينية ، والتي ترتبط ببعضها مثل خرز على خيط. تشكل هذه الأحماض الأمينية المرتبطة سلاسل بروتينية طويلة ، والتي تنثني بعد ذلك إلى أشكال معقدة، وينتج جسمك بعضًا من هذه الأحماض الأمينية ، ولكن يجب أن تحصل على أحماض أمينية أخرى معروفة باسم الأحماض الأمينية الأساسية من خلال نظامك الغذائي.

لا يتعلق البروتين بالكمية فقط بل الجودة أيضًا

بشكل عام ، يوفر البروتين الحيواني جميع الأحماض الأمينية الأساسية بالنسب المناسبة للاستفادة الكاملة منها، لأن أنسجة الحيوانات تشبه أنسجتك، وإذا كنت تتناول منتجات حيوانية مثل اللحوم أو الأسماك أو البيض أو منتجات الألبان كل يوم ، فمن المحتمل أنك تحصل على ما يكفي من البروتين، ومع ذلك ، إذا كنت لا تأكل الأطعمة الحيوانية ، فإن الحصول على جميع البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك يمكن أن يكون أكثر صعوبة .