مدرات البول الطبيعية: 5 أنواع رائعة من الشاي جرّبيها

بيروت - نادين محمد - تعد جميع أنواع الشاي مدرة للبول إلى حد ما؛ لأنها تساهم في تناول السوائل بشكل عام، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول. ومع ذلك، هناك بعض النباتات التي قد تحتوي على تأثير مدر للبول أقوى.

يعزز هذا الشاي إفراز السوائل المتراكمة، مما يساعد على تخفيف التورم.

يعتبر الشاي المدر للبول أيضاً طريقة طبيعية رائعة لاستكمال علاج التهابات المسالك البولية.

تزيد هذه الأنواع من الشاي من التدفق عبر المسالك البولية، مما يساعد على التخلص من البكتيريا بشكل أسرع.

من الناحية المثالية، إذا كنتِ تتطلعين إلى تحقيق هدف علاجي (على سبيل المثال للمساعدة في علاج التهاب المسالك البولية، أو لتقليل احتباس السوائل)، فيجب تناول هذه الانواع من الشاي فقط بمعرفة طبيبك. هذا لمنع أي تفاعلات قد تحدث للشاي مع الأدوية الموصوفة.

1. شاي البقدونس

شاي البقدونس هو أحد العلاجات المنزلية الأكثر شعبية لعلاج احتباس الماء. أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن البقدونس له تأثير مدر للبول على الحيوانات؛ لأنه يزيد من إنتاج البول بشكل عام.

يحتوي البقدونس أيضاً على مركبات الفلافونويد، وهي مركبات يمكنها الارتباط بمستقبلات الأدينوزين A1 . يقلل هذا الارتباط من تأثير الأدينوزين، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول.

المكونات

حفنة أو 15 جراماً من البقدونس الطازج مع السيقان

1/4 ليمونة

250 مل من الماء المغلي

كيف تطبقين الوصفة؟

اغسلي البقدونس وقطعيه. أضيفي البقدونس إلى كوب الماء المغلي واتركيه منقوعاً لمدة خمس إلى عشر دقائق. ثم، قومي بتصفية التسريب، واتركيه يبرد. يمكنك شرب هذا الشاي عدة مرات في اليوم.

من الناحية المثالية، لا ينبغي تناول شاي البقدونس من قبل النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يتناولون مضادات التخثر أو أنواع أخرى من مدرات البول.

2. شاي الهندباء

الهندباء هي عشب شائع آخر يستخدم لزيادة إنتاج البول وعلاج احتباس الماء. يعمل هذا النبات كمدر طبيعي للبول؛ لأنه غني بالبوتاسيوم وهو نوع من المعادن يعمل في الكلى ويعزز إفراز البول.

المكونات:

15 جراماً من أوراق الهندباء وجذورها

250 مل من الماء المغلي

كيف تطبقين الوصفة؟

صبي الماء المغلي في كوب ثم أضيفي الهندباء.

دعي هذا ينقع لمدة 10 دقائق. يصفى ويشرب الشاي مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

لا ينبغي استخدام هذا النبات إذا كنت حاملاً، أو إذا كان لديك تاريخ من مشاكل المرارة أو انسداد الأمعاء.

3. شاي ذيل الحصان

شاي ذيل الحصان هو مدر طبيعي آخر للبول يستخدم كثيراً في الطب التقليدي، وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث الحديثة حول هذا النبات.

المكونات:

ملعقة صغيرة من ذيل الحصان

250 مل من الماء المغلي

كيف تطبقين الوصفة؟

ضعي ذيل الحصان في كوب به ماء مغلي واتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق. ثم يصفَّى ويترك الشاي حتى يبرد. اشربي هذا الشاي ثلاث مرات في اليوم.

على الرغم من أنه لم يتم إثبات ما إذا كان ذيل الحصان يزيد من إفراز المعادن عن طريق البول، يجب عدم تناول هذا الشاي من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.

4. شاي الكركديه

يبدو أن شاي الكركديه يزيد من كمية البول المنتجة بشكل كبير، وذلك وفقاً لدراسة أجريت على الفئران. يشبه تأثيره تأثير مدرات البول الاصطناعية التي يتم إنتاجها في المختبر، مثل فوروسيميد وهيدروكلوروثيازيد.

يبدو أن الكركديه ينظم نشاط الألدوستيرون، وهو هرمون يتحكم في إنتاج البول.

المكونات:

ملعقتَا طعام من أزهار الكركديه الجافة

لتر من الماء المغلي

كيف تطبقين الوصفة؟

ضعي الكركديه في الماء الساخن وغطيه واتركيه لمدة 10 دقائق. ثم صفيه وتناوليه طوال اليوم.

5. شاي الشمر

الشمر نبات طبي تقليدي يستخدم لعلاج مشاكل المثانة وارتفاع ضغط الدم. وذلك لأن له تأثيراً مدراً للبول، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول وإفراز السوائل الزائدة في الجسم.

المكونات:

ملعقة صغيرة من بذور الشمر

كوب ماء مغلي

كيفية تطبيقه:

أضيفي البذور إلى الماء المغلي واتركيها لمدة خمس إلى عشر دقائق. ثم صفي البذور. تناولي ما يصل إلى ثلاثة أكواب من هذا الشاي يومياً.

هذا النبات آمن تماماً، ويمكن استخدامه عند البالغين والأطفال. إذا كنت حاملاً أو مرضعة، يجب تناول هذا الشاي فقط تحت إشراف طبيبك حيث يوجد نقص في الأبحاث المتعلقة بسلامته.

من المهم عدم تناول أنواع الشاي التالية لأكثر من 7 أيام متتالية، خاصة إذا لم يكن طبيبك على علم بذلك. وذلك لأن بعض هذه الأنواع من الشاي يمكن أن تزيد من التخلص من المعادن المهمة عن طريق البول.

المصدر :tuasaude

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول هذه الأنواع من الشاي .

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