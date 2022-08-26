ازالة الكرش في اسبوع مجرب

بيروت - نادين محمد - الدهون المتراكمة في البطن أو ما يعرف في العامية بالكرش عبء كبير على الغالبية النساء، خاصة اللاتي سبق لهن الإنجاب. تراكم الشحوم في هذه المنطقة من الجسم لا يسبب الحرج فقط، وإنما أيضاً خطر الإصابة بأمراض مزمنة، كالسكري، القلب، الأوعية الدموية وبعض الأنواع من السرطان.

غالباً ما يعتبر الكرش أكثر انتشاراً لدى الرجال، غير أن جسم المرأة قادر على تخزين الدهون بشكل أسرع مقارنة بجسم الرجل، وتحديداً بعد الزواج، الإنجاب وانقطاع الطمث، إذ عندما تبلغ المرأة بين 40 إلى 50 من العمر تقل قدرة جسدها على حرق الدهون. في المقابل، تتضاعف نسبة إفرازه لهرمون البروجستيرون Progesterone الذي يلعب دوراً أساسياً في فتح الشهية.

قبل التصميم على إزالة الكرش، لا بد على كل سيدة معرفة أسبابه، إما لعلاجها أو لتفاديها، إذ إن أي وصفة تعد بالقضاء عليه، لن تؤتي بفعول يرضيها إذا لم تتبع بعض الخطوات من الوقاية سنتتطرق لها بعد تفنيد أسباب ظهور الكرش أو تراكم الدهون في البطن.

ما هي أسباب الكرش؟

• اتباع نظام غذائي قليل البروتين، حيث إن الوجبات الغذائية الغنية بالبروتين تمنح شعوراً بالشبع وتضاعف من معدل الأيض، وتقوم بتخفيض تلقائي لكمية السعرات الحرارية التي يتم يتناولها.

• بعض الأنواع من بكتيريا القولون، فهناك مئات الأنواع من البكتيريا تعيش في الأمعاء وخاصة في القولون، بعضها يعود بالنفع على صحة الجسم، في حين أن البعض الآخر قد يسبب بعض المشاكل الصحية، إذ إن عدم التوازن في بكتيريا الأمعاء يفضي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، أمراض القلب، السرطان، زيادة الوزن وتراكم الدهون في البطن.

• انقطاع الطمث يسبب تراكم الدهون في البطن نتيجة انخفاض مستوى هرمون الإستروجين Estrogen، ما يؤدي إلى تخزين الدهون في البطن بدلاً من الوركين والفخذين.

• زيادة مستوى هرمون الكروتيزول في الجسم والذي يعرف باسم هرمون التوتر.

• اتباع نظام غذائي منخفض الألياف والتي تمنح شعوراً بالشبع، تخفف هرمونات الجوع وتقلل امتصاص السعرات الحرارية من الطعام، فقد أظهرت الدراسات أن تناول 10 غرامات من الألياف القابلة للذوبان يساهم في خفض تراكم الدهون في البطن بنسبة 3.7 %.

• الجينات لها دور رئيسي في زيادة خطر الإصابة بالسمنة وتراكم الدهون في البطن.

• ربطت العديد من الدراسات بين النوم وزيادة الوزن، إحداها أجريت على مجموعة من النساء، فبينت أن اللواتي يحصلن على 5 ساعات أو أقل من النوم في الليل، هن أكثر عرضة لاكتساب الوزن مقارنة بالنساء اللواتي ينمن سبع ساعات على الأقل يومياً.

• الدهون التقابلية وهي أكثر أنواع الدهون غير الصحية تعرف بـ Trans fats، تستخدم لإطالة العمر الافتراضي للأطعمة المعلبة، مثل الكعك، خلطات الخبز والمقرمشات. يسبب هذا النوع من الدهون الالتهاب، مقاومة الأنسولين، أمراض القلب والعديد من الأمراض الأخرى، إضافة إلى الكرش.

• الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، كالكعك، الحلويات، المشروبات الغازية، الشاي الحلو...



كيفية التخلص من الكرش



يجمع الأطباء وخبراء التغذية على عدم وجود وصفات تعد بالتخلص من الكرش نهائياً وبمفردهاعلى الإطلاق، بل لا بد من إرفاقها ببعض من الوقاية للإتيان بنتيجة مرجوة، فجميع ما يتم تداوله عن خلطات حارقة للدهون وقاضية على الكرش غير صحيح، فهي تلعب كدور مساعد فقط لا أكثر.

لإزالة الكرش، ينصح الخبراء والأطباء بالتالي:

• اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه، الخضراوات، الحبوب الكاملة، منتجات الألبان القليلة الدسم وكميات معتدلة من الدهون غير المشبعة الأحادية والمتعددة الموجودة في الأسماك، المكسرات وبعض الزيوت النباتية، إضافة إلى الكربوهيدرات المعقدة، مثل البطاطس الحلوة والفاصوليا.

• الامتناع عن السكريات المضافة والدهون المشبعة الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان العالية الدسم، مثل الجبن والزبدة.

• ممارسة التمارين الرياضية، كالمشي لمدة ساعتين و ½ على الأقل، أو الجري لمدة 75 دقيقة كحد أدنى في الأسبوع، هذا إضافة إلى ركوب الدراجة، ولسباحة، رفع الأوزان وتمارين الضغط والمعدة على أن تطبق يومياً لمدة لا تقل عن ½ ساعة للحصول على نتيجة مضمونة وسريعة.

• التخفيف من التوتر من خلال ممارسة تمارين التأمل، التنفس العميق وغيرها...

• الإكثار من شرب الماء، فالماء يساهم في ترطيب البشرة وإزالة الكرش، كما يمكن للمشروبات الساخنة والفاترة، أن تساعد في ذلك وهذه بعض الأنواع منها...



مشروب الزنجبيل

يصنف بأنه الأفضل بين المشروبات التي تساعد على حرق دهون البطن، استخدم منذ القدم كعلاج للقولون العصبي، عسر الهضم ولحالات الانتفاخ التي تسبب حدوث الكرش.



الماء



شرب الماء بكميات كبيرة يساهم بشكل كبير في حرق الدهون والتخلص من الكرش، إذ يمنع شعوراً بالشبع لفترات طويلة، ما يقلل من نسبة تناول الطعام. يمكن إضافة بعض الليمون أو البرتقال، فهو ديتوكس فعال يساعد أيضاً على تطهير الجسم من السموم.

الشاي الأخضر



يضاعف من كفاءة عمليات الأيض في الجسم التي تسمح للجسم بتحويل الطعام والشراب إلى طاقة قابلة للاستخدام، هذا إضافة إلى محتواه من الكافيين Caffeine والكاتيشين Catechin الذي يساعد على تحليل الدهون الزائدة في الجسم.



