شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 مشروبات لمرضى السكرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الشاى على وجه التحديد امتيازات للأشخاص المصابين بمرض السكرى من النوع 2، وأفادت الدراسات أن شرب ثلاثة أكواب أو أكثر من الشاى يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكرى، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

ومن هذه الأنواع التى قد تقدم امتيازات حقيقية لمرضى السكرى أو الأفراد الذين يتطلعون إلى المساعدة فى الوقاية من المرض.

1 - الشاى الأخضر

أفادت دراسة أن الأشخاص الذين يشربون الشاى الأخضر بشكل معتاد لأكثر من 10 سنوات لديهم دهون أقل فى الجسم ومحيط خصر أصغر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، ويمكن أن تزيد السمنة من خطر إصابة الشخص بمرض السكرى من النوع 2 بمقدار ستة أضعاف على الأقل، وفقًا لدراسة نُشرت فى أبريل 2020 فى مجلة Diabetologia.

2 - الشاى الأسود

تشير مراجعة نُشرت فى يونيو 2019 فى مجلة مضادات الأكسدة إلى أن بعض الدراسات الوبائية تظهر أن شرب الشاي الأسود أو الأخضر أو ​​الصيني الأسود قد يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري أو مرض السكري، بالإضافة إلى ذلك يقترح الباحثون أن الشاي (بما في ذلك الأسود) قد يعمل في الجسم جزئيًا عن طريق تحسين مقاومة الأنسولين، ولعب دور يشبه الأنسولين، بالإضافة إلى تخفيف الاستجابة الالتهابية.

3 - البابونج

ارتبط البابونج بتحسين حساسية الأنسولين وإدارة الجلوكوز وقد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، ووجدت دراسة نُشرت في ديسمبر 2018 في Trends in General Practice أنه عندما تناول المشاركون في الدراسة المصابون بداء السكري من النوع 2 البابونج ثلاث مرات يوميًا (بعد كل وجبة) لمدة ثمانية أسابيع، رأى الباحثون فوائد في كل من مقاومة الأنسولين وعلامات الالتهاب.

4 - الزنجبيل

لاحظت دراسة نُشرت في فبراير 2015 في مجلة الطب التكميلي والتكاملي أن الأشخاص المصابين بداء السكري (الذين لم يتناولوا الأنسولين) الذين تناولوا مكملات الزنجبيل لمدة ثلاثة أشهر قد تحسنوا من التحكم في نسبة السكر في الدم لديهم .

5 - الكركديه

قد يوفر الكركديه فوائد لصحة القلب، ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن الإصابة بمرض السكري تعني أنك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، وبالإضافة إلى زيادة احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية "وجد أن شرب ثمانية أكواب من الكركديه مرتين يوميًا يقلل من ضغط الدم الانقباضي لدى الأفراد المصابين بداء السكري في فترة شهر واحد .