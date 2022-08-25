شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من دهون البطن العنيدة.. 4 مكملات غذائية تساعد فى إذابتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الدهون الحشوية (دهون البطن العنيدة)، فهناك عدة طرق للمساعدة فى تقليلها، بما فى ذلك تناول بعض المكملات الغذائية، وتختفى الدهون الحشوية فى أعماق البطن وتلتف حول أعضائنا الحيوية، ما يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكرى وبعض أنواع السرطان، والقضاء على الدهون الحشوية ضرورى للصحة المثالية، وفى التقرير التالى نوضح أهم المكملات التى تساعد فى التخلص من دهون البطن العنيدة، وفقا لما نشره موقع eatthis.

أهم المكملات للتخلص من دهون البطن عرق السوس الفلافونويد مع ممارسة الرياضة

قالت الدكتورة إينا لوكيانوفسكى، متخصصة فى أمراض الجهاز الهضمى، "من خلال تعزيز قدرة الأحماض الدهنية الهيكلية والعضلية والكبدية على الأكسدة الموجودة فى عرق السوس الفلافونويد يمكن أن يساعد فى القضاء على الدهون الحشوية.

ويعتبر عرق السوس آمنًا ما لم يتم تناوله من قبل شخص يعانى من ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية: ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات البوتاسيوم، والصداع، والتعب، وللوصول إلى أفضل النتائج من المهم الجمع بين عرق السوس وممارسة الرياضة.

زيت السمك

قالت الدكتورة لوكيانوفسكى إن زيت السمك يمكن أن يساعد فى التخلص من الدهون الحشوية، من خلال انخفاض إجمالى كتلة الدهون، وهو مكمل آمن يستخدم لزيادة مستويات الكوليسترول أيضًا، حتى فى الوصفات الطبية هناك تفاعل محتمل مع مكملات دوائية مع مميعات الدم، حيث يمكن لزيت السمك أن يزيد من خطر النزيف، ويجب مراقبة الأشخاص المعرضين لخطر النزيف بعناية باستخدام مكملات زيت السمك.

الكابسيسين

وفقًا للدكتورو لوكيانوفسكي، تمت دراسة الكابسيسين كعامل محتمل لتقليل الدهون الحشوية ويحفز موت الخلايا المبرمجة ويمنع تكون الشحم فى الخلايا الدهنية الأولية والخلايا الشحمية، وتظهر البيانات الوبائية أن استهلاك الأطعمة التى تحتوى على الكابسيسين يرتبط بانخفاض معدل انتشار السمنة، وهناك الكثير مما يجب التحقيق فيه، ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية المحتملة: "تهيج، وحرقان، وحكة".

زنجبيل

تشير الأبحاث السريرية إلى أن الزنجبيل هو أحد أفضل الأعشاب لفقدان الوزن، ووجد تحليل تلوى حديث أن تناول الزنجبيل يرتبط بانخفاض في وزن الجسم ونسبة الخصر إلى الفخذ، ومؤشر مقاومة الأنسولين، ويُعتقد أن قدرة الزنجبيل على دعم فقدان الدهون تكون من خلال تأثير موازنة السكر في الدم، وتظهر الأبحاث الأولية أن المكونات النشطة التي يعتقد أنها مسئولة عن تأثير موازنة السكر فى الدم هى جينجيرول وشوغول، وهما زوجان من المركبات الفينولية.