شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد العلاج بتقنية "بذر الأذن".. منها الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بذر الأذن" هو علاج تقليدى متجذر فى الطب الصينى التقليدى، ويندرج تحت طريقة علاج السمع، وهو شكل من أشكال الطب التكميلى والبديل، والذى يقوم على الاعتقاد بأن الجسم بأكمله وأنظمته (الإنجابية ، والعصبية ، والجهاز الهضمي ، والجهاز التنفسي ، وما إلى ذلك)، ويمكن أن ينعكس فى خريطة الأذن (تسمى النظام الدقيق)، والتى تحتوى على نقاط ضغط مختلفة تتوافق مع مختلف الأجهزة والأنظمة، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وتستخدم تقنية "بذر الأذن"، وهى تقنية علاج خاصة بالأذن، ملصقات صغيرة رفيعة (غالبًا لاتكس)، يبلغ قطر كل منها نصف سنتيمتر تقريبًا، تحتوى بشكل عام على بذرة ناضجة من نبات فاكاريا، يشار إليها عادةً باسم عشب البقر أو ريحان البقر أو نبتة الصابون أو حبة معدنية أو خزفية، ويتم وضعها في الأذن الخارجية، وعلى عكس الوخز بالإبر، لا تستخدم بذر الأذن الإبر، وعندما يتم تدليك بذور الأذن على نقاط الوخز الأذني هذه، فقد تساعد فى معالجة الأعراض الفسيولوجية والنفسية مثل الالتهاب والألم والتوتر والتعب.

الفوائد المحتملة للعلاج ببذر الاذن بشكل عام العلاج ببذر الأذن قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل القلق، والألم المزمن والحاد، والأرق، والإقلاع عن التدخين، وصعوبة فقدان الوزن، والكوليسترول وهناك عدد قليل من الدراسات حول بذر الأذن مقارنة بالوخز بالإبر الأذنى، لكن نظرًا لأن بذر الأذن يحفز نقاطًا متشابهة، فقد يكون هناك بعض التداخل فى تأثيراتها.

ووجدت دراسة أن بذر الأذن علاج فعال لمعظم حالات الألم الحاد، بما في ذلك آلام أسفل الظهر وآلام البطن.