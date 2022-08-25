بيروت - نادين محمد -

الذراعان كبقية أجزاء الجسم تحتاج إلى عناية واهتمام حتى لا يصبح شكلهما مترهلاً وممتلئاً، حيث إن العديد من النساء يتمتعن بقوام رشيق، غير أن الذراعين تبدوان ممتلئتين وغير متناسقتين مع شكل الجسم.... الأمر الذي يسبب الكثير من الانزعاج، خاصة إذا كانتا مترهلتين أيضاً.

تخسيس الذراعين أو ما يعرف بـ Slimming the arms ليس بأمر صعب، لكنه يحتاج إلى إرادة وعزم، لأنه في الواقع، لا يمكن تخسيس منطقة في الجسم دون سواها بشكل مباشر، لذا ينصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مرفقاً ببعض التمارين الرياضية الخاصة بالذراعين والمواظبة على ممارستها لتخسيس الذراعين في أسرع وقت.

نظام لتخسيس الذراعين

• البداية، ينصح بالتخفيف من السعرات الحرارية المتناولة بمعدل يتراوح بين 500 إلى 1000 سعرة حرارية. يمكن الاستعانة ببرامج على الإنترنت والهواتف الذكية لحساب السعرات الحرارية.

• استبدال الكربوهيدرات بالبروتينات، كالبقوليات والأسماك، إضافة إلى مجموعة من الأطعمة الصحية، مثل منتجات الألبان، البيض، الدواجن، الفواكه، المكسرات وزيت الزيتون. جميع هذه الأصناف تحتوي على سعرات حرارية قليلة وتمنح شعوراً بالامتلاء.

• تناول من 5 إلى 6 وجبات صغيرة يومياً على أن تفصل بينها 3 أو 4 ساعات. هذه الخطوة مهمة للغاية، فهي تمنع الشعور بالجوع.

• لا بد من اللجوء إلى خبير تغذية من أجل وصف الحمية الغذائية المناسبة للجسم.

• ممارسة التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع كحدٍّ أدنى، لتخسيس الذراعين في أسرع وقت، خاصة منها الأيروبيكس، رفع الأثقال لمدة ½ ساعة على الأقل كل يوم، على أن يتم البدء بالأثقال الخفيفة ومن ثم الأثقل، تجنباً لأي تمزق محتمل في العضل.

• تدليك منطقة الذراعين باستمرار لتبدو مشدودتين.

• يمكن الاستعانة ببعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على تخسيس الذراعين في أسرع وقت كهذه الخلطات المختارة...

خلطات طبيعية لتخسيس الذراعين

البيض وخل التفاح لتخسيس الذراعين



المكونات

• 3 بياض بيض.

• ملعقة من خل التفاح.

• القليل من الزنجبيل الطازج.

الطريقة

• يخفق بياض البيض، ثم يمزج مع خل التفاح.

• يبرش الزنجبيل الطازج، ثم يضاف إلى البيض وخل التفاح.

• يوزع المزيج على الذراعين ويترك حتى يجف.

• يستغرق ذلك ما يقارب الساعة، ثم يعاد توزيع الخليط مرة أخرى.

• تكرر خلطة بياض البيض وخل التفاح لتخسيس الذراعين في أسرع وقت مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.

الكركم لتخسيس الذراعين



المكونات

• 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

• كوب و ½ من الماء الفاتر.

الطريقة

• يذوب الكركم في الماء، ثم يطبق على الذراعين.

• يترك لنحو ساعة من الوقت، ثم تغسل الذراعان بالماء الفاتر.

• يمكن تكرار خلطة الكركم لتخسيس الذراعين في أسرع وقت يومياً.

القهوة وزيت الزيتون لتخسيس الذراعين



المكونات

• ½ كوب من القعوة المطحونة أو البن.

• ¼ كوب من زيت الزيتون.

الطريقة

• تمزج القهوة مع زيت الزيتون للحصول على خليط ذي قوام سميك.

• يوزع على الذراعين، ثم يفرك بحركات دائرية لمدة ¼ ساعة.

• تلف الذراعان بالـ Cling Film لمدة ساعة قبل غسلهما بالماء البارد.

• تكرر خلطة القهوة وزيت الزيتون لتخسيس الذراعين في أسرع وقت 3 مرات في الأسبوع.



النشاء والعسل لتخسيس الذراعين



المكونات

• ملعقة صغيرة من النشاء.

• ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

• ملعقة كبيرة من العسل.

• ملعقة صغيرة من النخالة.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.

• يوزع الخليط على الذراعين ويترك لمدة ½ ساعة قبل غسله بالماء البارد.

• تكرر خلطة النشاء والعسل لتخسيس الذراعين في أسرع وقت يومياً.

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