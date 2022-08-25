حددي منطقة الألم في المعدة واعرفي ما تكشفه من أسرار صحتك

بيروت - نادين محمد - تتنوع الأمراض التي ترتبط بالمعدة. ومنها القرحة، الحرقة، الإمساك،... وتنتج عن هذه المشكلات أوجاع تصدر عن مناطق مختلفة من هذا الجزء من الجسم. إذاً في حال الشعور بألم ما في منطقة محددة من المعدة لمدة تزيد على أسبوعين يجب استشارة الطبيب ليقوم بتشخيص المرض بشكل دقيق.

تحذير!

في حال الشعور بألم في منطقة محددة من المعدة لوقت طويل، أي لأسبوعين وأكثر، من الضروري الخضوع للفحوصات اللازمة. فكلما تمّ ذلك بسرعة تراجع احتمال تزايد الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ، التقيؤ، الإسهال أو ظهور الدم.

- من المهم الانتباه إلى أن المعدة تحتل مساحة كبيرة من الجسم. ويقصد بها المنطقة الممتدة من أسفل الصدر إلى البطن. لذا يجب تحديد موضع الألم في هذه المنطقة لمعرفة سببه الحقيقي.

المنطقة 1

في حال الشعور بالألم في هذه المنطقة فهذا يشير إلى حدوث مشكلات صحية مثل حصى المرارة، قرحة المعدة أو التهاب البنكرياس.

المنطقة 2

يرتبط الألم في هذه المنطقة بالقرحة، ارتداد حمض المعدة إلى المريء، اضطرابات الهضم، التهاب البنكرياس، حصى المرارة أو فتق أعلى المعدة.

المنطقة 3

قد يدل حدوث هذا الألم على المعاناة من أمراض مثل قرحة المعدة، قرحة الاثني عشر أو انسداد مجرى المرارة.

المنطقة 4

يشير الألم في هذا الموضع إلى حدوث حصى المرارة، التهاب المسالك البولية، الإمساك، فتق أسفل الظهر أو فتق العمود الفقري.

المنطقة 5

في حال الشعور بألم في هذه المنطقة قد يُظهر التشخيص حدوث التهاب في البنكرياس، القرحة أو التهاب السرة.

المنطقة 6

يدل حدوث الألم في هذه المنطقة أحياناً على الإصابة بحصى المرارة، التهاب القولون أو الإمساك.

المنطقة 7

يشكل الألم في هذه المنطقة أحياناً إشارة إلى حدوث مشكلات في الحوض، أمراض نسائية (بطانة الرحم) أو فتق في أعلى المعدة.

المنطقة 8

عند الشعور بهذا الألم لا بدّ من الخضوع للفحوصات اللازمة لأنه قد يعني الإصابة بالتهاب البول، التهاب القولون أو بأمراض نسائية.

المنطقة 9

قد يؤشر هذا الألم على وجود مشكلات في القولون أو الحوض أو المنطقة الحميمة أو في أعلى المعدة.