على جبينك؟ وجنتيك؟ أم ذقنك؟ هذا ما يقوله مكان ظهور حب الشباب عن صحتك

بيروت - نادين محمد - يزعجك وجود حبوب الوجه الصغيرة على مناطق مختلفة من وجهك، فتحاولين بشتى الطرق أن تتخلّصي منها. لكن انتبهي قد لا يكون حبّ الشباب سوى مجرّد إشارة إلى أنّك تعانين من بعض المشكلات الصحية. ولتعرفي طبيعة هذه المشكلات، ليس عليك سوى أن تحدّدي المنطقة التي تظهر فيها تلك البثور لتكتشفي دلالاتها.

1- جبينك

إذا كانت البثور تظهر على جبينك، فهذا قد يعني أنّك تعانين من مشكلات في جهازك الهضمي. وهي تنتج عن تناولك بعض الأطعمة التي تلحق الضرر بصحة هذا الجهاز، وخصوصاً المأكولات الغنية بالدهون وصعبة الهضم. إذاً احرصي على ألا تتناولي الأطباق الجاهزة من الآن وصاعداً.

2 - وسط حاجبيك

قد يظهر حبّ الشباب في منطقة أعلى أنفك الفاصلة بين حاجبيك. وقد يدلّ هذا على أنّ كبدك لا يؤدي وظائفه بالطريقة الصحيحة. وفي هذه الحالة، عليك أن تمتنعي عن تناول الشوكولاته ومنتجات الألبان. واحرصي على أن تشربي كوباً من الماء الدافئ مع بضع نقاط من عصير الليمون عند استيقاظك في الصباح.

3- على أنفك

في حال ظهرت البثور المزعجة على أنفك، فهي تشكل جهاز إنذار يتعين عليك أن تنتبهي له جيداً. فهذا يدلّ على أنّك تعانين من مشكلات في القلب والأوردة الدموية. لكن، لا تخافي! قومي بقياس ضغط دمك وتناولي الأطعمة الصحية وتلك التي تحتوي على أحماض الأوميغا 3 و6. ولا تأكلي الكثير من اللحوم. كذلك من الضروري أن تمنعي ارتفاع مستوى الكوليسترول لديك. وانتبهي! قد يعود ظهور هذه البثور أيضاً إلى استخدامك مستحضرات مكياج منتهية الصلاحية، فتحققي من ذلك.

4- على خدّيك

عندما تظهر البثور على خدّيك فهي تعلن أنّك تواجهين بعض المصاعب التنفسية وقد تشير إلى أنّك تعانين من الحساسية. إذاً، حاولي، قدر الإمكان، أن تتنشّقي الهواء النقي وانتبهي إلى كل ما قد يسبب لك الحساسية مثل الوسادة والأغطية وغيرها.

وقد يرتبط ذلك أيضاً بحدوث تقلب هرمونيّ لديك أو بمرحلة الإباضة أو بتناولك حليب البقر أو أطعمة تحتوي على الغلوتين. وفي هذه الحالة، من الضروري أن تمتنعي عن استهلاك هذه المأكولات وأن تتبعي علاجاً يستند إلى الزنك. فهو يحدّ من إفراز بشرتك للزهم.

5- على ذقنك

اعلمي أنّ البثور التي تظهر على هذه المنطقة من وجهك تعبّر عن سوء حال معدتك. وفي هذه الحالة، ننصحك بأن تشربي خلاصات الأعشاب وأن تأكلي الأطعمة الغنية بالألياف.

6 -على عنقك

يزعجك ظهور حب الشباب على بشرتك. ولكي تكافحيه اعلمي أولاً أنه يدلّ على أنّ جسمك يقاوم البكتيريا. والحل؟ أن تعالجي المشكلة من خلال تناولك متممات الفيتامين C وأن تشربي كمية كبيرة من الماء وأن تخلدي إلى الراحة بين الحين والآخر.