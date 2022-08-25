ملينات طبيعية للتخلص من الامساك: 8 فواكه أقوى من الأدوية 

بيروت - نادين محمد - فواكه عديدة تعد ملينات طبيعية مثل البابايا والبرتقال والخوخ وهي ملينات طبيعية رائعة للتخلص من الإمساك، تحتوي هذه الفاكهة على كميات كبيرة من الألياف والماء، والتي تسرع من تدفق الأمعاء، وتجعل تكوين البراز أسهل.

يمكن تناول هذه الفاكهة يومياً، بأشكالها الطبيعية، وعصرها في العصائر الطبيعية أو كجزء من السلطات.

يمكن أيضاً إعطاؤها للرضع والأطفال، ولكن بكميات أقل للوقاية من الإسهال. إليك 5 فواكه يمكنك تناولها لمكافحة الإمساك :

1. البابايا

البابايا غنية بالماء والألياف، وهي معروفة بقدرتها على المساعدة في عملية الهضم بشكل عام.

تحتوي البابايا على خصائص ملينة أكثر من البابايا الشائعة، حيث إنها تحتوي على ضعف كمية الألياف تقريباً.

يحتوي هذان النوعان من الفاكهة على حوالي 11 جراماً من الكربوهيدرات و 40 كيلو كالوري لكل 100 جرام، بالإضافة إلى العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي.

2. البرتقال

البرتقال غني بالمياه التي تساعد على ترطيب الأمعاءـ كما أنه يوفر الكثير من التفل (اللب والقشر والبذور)، والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف لتعزيز الهضم.

تحتوي حبة البرتقالة الواحدة على حوالي 2.2 جرام من الألياف، وهي كمية ألياف أكبر من الكمية الموجودة في شريحة واحدة من الخبز الأسمر ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن عصير البرتقال لا يحتوي على أي ألياف تقريباً؛ لأنه عندما يتم عصر الفاكهة فقط من أجل العصير، ينتهي الأمر بالهدر مع القشر.

3. البرقوق

البرقوق، الطازج والمجفف، غني بالألياف وغذاء رائع لصحة الأمعاء. تحتوي كل حبة من البرقوق الأسود على حوالي 1.2 جرام من الألياف، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالفوسفور والبوتاسيوم وفيتامينات ب، ومن الأفضل تناول الخوخ الخالي من السكر المضاف.

4. الكرز

يحتوي الكرز على حوالي 1.5 جرام من الألياف لكل 100 جرام من الفاكهة الطازجة، و33 سعرة حرارية فقط، مما يجعل هذه الفاكهة خياراً رائعاً للنظام الغذائي العام وصحة الأمعاء بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الكمية نفسها من الكرز على 12 ضعف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي للبالغين، لذلك فهي غنية بهذا الفيتامين أكثر من البرتقال والليمون، على سبيل المثال.

5. الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو رائداً في محتوى الألياف: يحتوي 100 جرام من هذه الفاكهة على حوالي 6 جرامات من الألياف. كما أنه غني بالدهون المفيدة للجسم والتي تساعد في مرور البراز عبر الأمعاء. كما أنه يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد.

6. الموز

على الرغم من أن الموز معروف بقدرته على إبطاء عملية الهضم، إلا أن كل موزة تحتوي على جرام على الأقل من الألياف.

السر هو تناول هذه الفاكهة عندما تنضج جداً، بحيث تكون أليافها متاحة بسهولة لتعزيز العبور المعوي.

من ناحية أخرى، يجب على أولئك الذين يحتاجون للسيطرة على الإسهال أن يأكلوا الموز عندما لا يزال نصفه أخضر؛ لأن أليافه ستساعد على إبطاء عملية الهضم.

7. التين

تحتوي حبتان من التين الطازج على حوالي 1.8 جرام من الألياف و45 كيلو كالوري فقط، مما يجعلها خياراً رائعاً لإشباع الشهية لفترة أطول.

8. الكيوي

يحتوي الكيوي على حوالي جرامين من الألياف و40 سعرة حرارية فقط، مما يجعل هذه الفاكهة أيضاً طريقة رائعة للحفاظ على صحة الأمعاء ضمن نظام غذائي لإنقاص الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حبتين من الكيوي توفران الاحتياج اليومي لفيتامين سي للبالغين ولديهما قوة قوية مضادة للأكسدة، مما يساعد على الوقاية من الأمراض وتحسين صحة الجلد.

المصدر:tuasaude

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج.. عليكِ استشارةَ طبيب متخصص.

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