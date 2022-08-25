بيروت - نادين محمد - أعراض الانزلاق الغضروفي أسفل الظهر عديدة وغالباً ما يحدث القرص الغضروفي، في أي جزء من العمود الفقري، في أسفل الظهر؛ اعتماداً على مكان وجود القرص الغضروفي، يمكن أن يؤدي إلى ألم أو تنميل أو ضعف في الذراع أو الساق.

لا تظهر أعراض القرص الغضروفي على العديد من الأشخاص. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض، تميل الأعراض إلى التحسن بمرور الوقت. الجراحة عادة ليست ضرورية لتخفيف المشكلة.

أعراض الانزلاق الغضروفي أسفل الظهر

تحدث معظم الأقراص المنفتقة في أسفل الظهر، ولكن يمكن أن تحدث أيضاً في الرقبة. تعتمد العلامات والأعراض على مكان وجود القرص، وما إذا كان القرص يضغط على العصب و تصيب الأقراص المنفتقة عادةً جانباً واحداً من الجسم وتسبب ألماً في الذراع أو الساق، وعلى الجانب الآخر يمكن أن يكون هناك انزلاق غضروفي بدون أعراض. وتعد أبرز الأعراض كالتالي:



1-ألم في الأرداف

قد يشعر الشخص بألم يزداد سوءاً في الليل أو مع حركات معينة، وقد يزداد الألم سوءاً بعد الوقوف أو الجلوس، أو عند المشي لمسافات قصيرة

على الجانب الآخر إذا كان القرص الغضروفي في أسفل الظهر فسيشعر الشخص عادةً بألم في الأرداف والفخذ والساق وألم في جزء من القدم أيضاً.

2-ألم شديد في الكتف

بالنسبة للقرص المنفتق في الرقبة ستشعر الحامل بألم شديد في الكتف أو الذراع، وقد ينتشر هذا الألم في الذراع أو الساق عندما يسعل الشخص، أو يعطس أو يتحرك في أوضاع معينة، وغالباً ما يوصف الألم بأنه حاد أو حارق.

3-وخز أو وجع أو حرقان في المنطقة المصابة

يمكن أن تختلف أنواع الألم من شخص لآخر، وغالباً ما يحدث في جانب واحد من الجسم.

و غالباً ما يعاني الأشخاص المصابون بالقرص المنفتق من تنميل منتشر أو وخز في جزء الجسم الذي تخدمه الأعصاب المصابة.



4-ضعف العضلات غير المبرر

تميل العضلات التي تخدمها الأعصاب المصابة إلى الضعف، ويمكن أن يتسبب ذلك في تعثر الشخص المصاب أو التأثير على قدرته على رفع الأشياء أو إمساكها.

أسباب وأعراض الانزلاق الغضروفي أسفل الظهر

يجب طلب العناية الطبية إذا كان ألم الرقبة أو الظهر ينتقل إلى الذراع أو الساق، أو إذا كان يعاني الشخص أيضاً من التنميل أو الوخز أو الضعف.

غالباً ما يكون فتق القرص ناتجاً عن تآكل تدريجي مرتبط بالشيخوخة يسمى تنكس القرص.

مع تقدم الناس في العمر، تصبح الأقراص أقل مرونة وأكثر عرضة للتمزق أو التمزق حتى مع الإجهاد البسيط أو الالتواء.

لا يستطيع معظم الناس تحديد سبب القرص الغضروفي. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي استخدام عضلات الظهر بدلاً من عضلات الساق والفخذ لرفع الأشياء الثقيلة إلى حدوث انزلاق غضروفي، كما يمكن أن يؤدي إلى الالتواء والدوران أثناء الرفع. نادراً ما يكون السبب هو حدوث أمر صادم مثل السقوط أو الضربة على الظهر.

الحماية من أعراض الانزلاق الغضروفي

للمساعدة في منع الانزلاق الغضروفي، والحماية من أعراضه المزعجة يمكن القيام بالخطوات التالية:

فهي تساعد على تقوية عضلات الجذع وتعمل على استقرار ودعم العمود الفقري.





2-حافظي على وضعية جيدة

يجب محاولة تقليل الضغط على العمود الفقري مع الحفاظ على استقامة الظهر.

خاصة عند الجلوس لفترات طويلة مع محاولة رفع الأشياء الثقيلة بشكل صحيح.

3-الحفاظ على الوزن الصحي

يضع الوزن الزائد مزيداً من الضغط على العمود الفقري والأقراص، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالفتق.

المصدر:webmd

ملاحظة من مجلة "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تنفيذ هذه التعليمات .

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