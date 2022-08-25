بيروت - نادين محمد - عادة ما يكون الكبد الدهني نتيجة لسنوات عديدة متواصلة من النظام الغذائي غير الصحي ونمط الحياة الخامل، ولكن يمكن أن يتحسن بسبب حالات أخرى مثل مرض السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم.

يهدف نظام الكبد الدهني إلى التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن؛ لتقليل تطور تخزين الدهون في الكبد، ويمكن أن يؤدي تقليل وزن الجسم بنسبة 10٪ على الأقل إلى زيادة إنتاج الإنزيم في الكبد، مما يؤدي إلى التخلص من بعض الدهون المخزنة بشكل طبيعي.

أطعمة مفيدة لمرضى الكبد الدهني

إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً دسماً، فيجب أن تتناول 3 إلى 5 حصص من الفاكهة والخضروات يومياً.

يجب عليك أيضاً زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل أرز الحبوب الكاملة والخبز والمكرونة تشمل الأطعمة الأخرى التي يتم تناولها ما يلي:

-البيض



-اللحوم الخالية من الدهون، مثل الديك الرومي أو الدجاج أو السمك.

-الحليب الخالي من الدسم والزبادي.

-الجبن الأبيض، مثل الريكوتا أو الفيتا أو الموزاريلا.

من المهم أيضاً تقليل استهلاك الدهون بشكل عام. الأنواع الوحيدة من الدهون التي يمكن تناولها هي الدهون المتعددة غير المشبعة، والدهون الأحادية غير المشبعة، ودهون أوميغا 3 وحتى هذه يجب أن تستهلك بكميات صغيرة.

بعض الأمثلة على الأطعمة التي تحتوي على هذه الأنواع من الدهون تشمل: زيت الزيتون ؛ المكسرات مثل الفول السوداني والجوز واللوز. والأسماك مثل السلمون والسلمون المرقط والسردين والماكريل.



الأطعمة التي يجب تجنبها لمنع تراكم الدهون في الكبد هي:

الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة: الجبن الأصفر، والجبن الكريمي، والجبن الرائب، والشوكولاتة، والبسكويت، والكعك، والأطعمة المعلبة، والصلصات، والزبدة، وجوز الهند، والسمن، والبيتزا، والهامبرغر

والمنتجات السكرية، وخاصة المعالجة، مثل البسكويت والعصائر.

الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة

في بعض الأشخاص، يمكن أن يسبب الكبد الدهني أيضاً ألماً في البطن. إذا كانت هذه هي حالتك، فعليك تجنب تناول الأطعمة التي تحفز إنتاج الغازات، مثل الفول.

في ما يلي خطة وجبات لمدة 3 أيام لنظام غذائي للكبد الدهني:



إفطار اليوم الأول

شريحتان من خبز القمح الكامل + شريحتان من جبن أبيض.

وجبة خفيفة

كوب عصير فواكه بدون سكر + زبادي خالي الدسم + نصف كوب من الحبوب الكاملة.

وجبة الغداء

90 جرام صدر دجاج مشوي + نصف كوب أرز كامل + كوب سلطة مكونة من الخس والجزر والذرة متبلة بعصير الليمون وزيت الزيتون + فاكهة + سمك فيليه مع هريس اليقطين + كوب سلطة شمندر مع جزر مسلوق متبل بعصير الليمون والأوريجانو.

وجبة العشاء

بيضتان مع زيت الزيتون+ شريحة جبن أبيض + شريحة خبز كامل الحبوب + كوب عصير فواكه.

المصدر : tuasaude

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه التعليمات .

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