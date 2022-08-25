شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لشرب الماء.. منها علاج الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون جسم الإنسان من نحو 60% من الماء، وينصح عادةً بشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا، وهناك الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان خاصة للمحافظة على رطوبته ومنع إصابته بالعديد من الأمراض وفقا لما نشره موقع healthline.

وفيما يلي 6 فوائد صحية لشرب الكثير من الماء..

1 - يساعد على تعظيم الأداء البدنى

إذا لم تحافظ على رطوبتك، فقد يتأثر أداؤك البدني، وهذا مهم بشكل خاص أثناء التمرينات الصعبة أو الحرارة المرتفعة، ويمكن أن يكون للجفاف تأثير ملحوظ إذا فقدت ما يصل إلى 2% من محتوى الماء في جسمك، وليس من غير المألوف أن يفقد الرياضيون ما يصل إلى 6-10% من وزنهم المائي عن طريق العرق، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير التحكم في درجة حرارة الجسم، وتقليل الدافع، وزيادة التعب، ويمكن أن يؤدى فقد ما يصل إلى 2% من محتوى الماء في الجسم إلى إضعاف الأداء البدني بشكل كبير.

2 - . يؤثر بشكل كبير على مستويات الطاقة ووظائف المخ

تشير الدراسات إلى أنه حتى الجفاف الخفيف، مثل فقدان 1-3% من وزن الجسم، يمكن أن يضعف العديد من وظائف المخ، وفى دراسة أجريت على الشابات، ووجد الباحثون أن فقدان السوائل بنسبة 1.4% بعد التمرين يضعف المزاج والتركيز، كما أنه زاد من وتيرة نوبات الصداع، ويمكن أن يؤدى الجفاف الخفيف (فقدان السوائل بنسبة 1-3%) إلى إضعاف مستويات الطاقة وإعاقة الحالة المزاجية ويؤدي إلى انخفاض كبير في أداء الذاكرة والدماغ.

3 - يساعد فى منع وعلاج الصداع

يمكن أن يسبب الجفاف الصداع والصداع النصفي لدى بعض الأفراد وأظهرت الأبحاث أن الصداع هو أحد أكثر أعراض الجفاف شيوعًا، وأظهرت بعض الدراسات أن شرب الماء يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع لدى أولئك الذين يعانون من الصداع المتكرر.

4 - يساعد فى تخفيف الإمساك

الإمساك مشكلة شائعة تتميز بقلة حركات الأمعاء وصعوبة إخراج البراز، وغالبًا ما يُنصح بزيادة تناول السوائل كجزء من بروتوكول العلاج، وهناك بعض الأدلة لدعم ذلك، ويبدو أن انخفاض استهلاك المياه عامل خطر للإمساك لدى الأفراد الأصغر سنًا وكبار السن.

5 - يساعد في علاج حصوات الكلى

حصوات المسالك البولية عبارة عن كتل مؤلمة من الكريستال المعدني تتشكل في الجهاز البولي، والشكل الأكثر شيوعًا هو حصوات الكلى، والتي تتكون في الكلى، وهناك أدلة على أن تناول الماء يمكن أن يساعد في منع تكرار الإصابة بحصوات الكلى، ويزيد تناول السوائل المرتفعة من حجم البول الذي يمر عبر الكلى، وهذا يخفف من تركيز المعادن ، لذلك تقل احتمالية تبلورها وتشكيل كتل.

6 - يساعد في فقدان الوزن

يمكن أن يساعدك شرب الكثير من الماء على إنقاص الوزن، وذلك لأن الماء يمكن أن يزيد من الشعور بالشبع ويزيد من معدل الأيض، وتشير بعض الأدلة إلى أن زيادة تناول الماء يمكن أن تعزز فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائى بشكل طفيف، ما قد يزيد من عدد السعرات الحرارية التى تحرقها يوميًا.