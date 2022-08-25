شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالات الصداع الناجمة عن السعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صداع السعال هو نوع غير عادى من الصداع ينجم عن السعال وأنواع أخرى من الإجهاد - مثل العطس أو تنظيف الأنف أو الضحك أو البكاء أو الغناء أو الانحناء أو التبرز، ويقسم الأطباء صداع السعال إلى فئتين، صداع السعال الأساسى والذى يكون عادةً غير ضار، ويحدث فى نوبات محدودة ويتحسن فى النهاية من تلقاء نفسه، وصداع السعال الثانوى، والذى يُطلق عليه أيضًا صداع السعال المصحوب بأعراض، ويكون أكثر خطورة، حيث يمكن أن يكون ناجمًا عن مشاكل فى الدماغ، وقد يتطلب علاج صداع السعال الثانوى إجراء جراحة حسبما نشر موقع Mayo Clinic.

أعراض صداع السعال

الصداع الرئيسي الناتج عن السعال يبدأ فجأة مع السعال أو أي نوع آخر من الإجهاد، وبعدهما مباشرةً يستمر عادةً من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق - قد يستمر بعضه لمدة تصل إلى ساعتين، يسبب ألما حادًا أو طاعنا أو يقسم الرأس، عادة ما يتم الشعور به فى مقدمة الرأس ويؤثر على جانبَى رأسك، قد يعقبه ألم خفيف ومؤلم يستمر لساعات.

متى تجب زيارة الطبيب؟

استشر طبيبك إذا كنت تعاني من صداع مفاجئ بعد السعال، خاصةً إذا كان الصداع متكررًا أو شديدًا أو كانت لديك أى مؤشرات مرض أو أعراض مزعجة أخرى، مثل: عدم التوازن أو تغيُّم الرؤية أو ازدواج الرؤية.

أسباب الصداع الرئيسى الناتج عن السعال

سبب الصداع الأولى الناتج عن السعال غير معروف.

حالات صداع السعال الثانوى

قد ينتج صداع السعال الثانوى بسبب أى مما يلى:

عيب في شكل الجمجمة.

عيب في المخيخ، وهو جزء الدماغ الذي يتحكم في التوازن. ويمكن أن يحدث هذا عندما يتم دفع جزء من الدماغ من خلال الفتحة الموجودة في قاعدة الجمجمة (الثقبة العظمى)، حيث من المفترض ألا يوجد في هذه المنطقة إلا الحبل النخاعي فقط.

وتسمى بعض هذه الأنواع من العيوب تشوهات خياري.

ضعف في أحد الأوعية الدموية في الدماغ (تمدد الأوعية الدموية الدماغية).

ورم في الدماغ.

تسرب تلقائي للسائل الدماغي النخاعي.

عوامل الخطر من الصداع الناتج عن السعال

تتضمن عوامل خطر الإصابة بصداع السعال الأساسي ما يلي:

العمر. غالبًا ما يصيب صداع السعال الأساسي الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا.

الجنس. الرجال أكثر عرضة للإصابة بصداع السعال الأساسي.

الوقاية من صداع السعال

إن منع السلوكيات التي قد تتسبب في حدوث الصداع الناتج عن السعال سواء كان ذلك سعالاً أو عطسًا أو تبرزًا قد يساعد في تقليل عدد مرات الشعور بالصداع، وقد تتضمن بعض الإجراءات الوقائية..

معالجة التهابات الرئة، مثل التهاب القصبات الهوائية

تجنُّب تناول الأدوية التى تتسبب فى الإصابة بالسعال كأحد الأعراض الجانبية

الحصول على اللقاح السنوي للأنفلونزا

استخدام ملينات البراز لتجنُّب حدوث الإمساك

تقليل عمليات رفع الأشياء الثقيلة أو الانحناء لفترات طويلة