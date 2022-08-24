شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تأثير السباحة على التهاب المفاصل الروماتويدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تؤلمك مفاصلك وتكون مستويات طاقتك منخفضة، قد تكون التمارين هى آخر شىء ترغب فى القيام به، لكن أثبتت الأبحاث أن التمرين مهم لصحتك ولصحة عضلاتك ومفاصلك، والأكثر أهمية إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدى.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن السباحة طريقة مهمة لتحريك جسمك وممارسة التمارين الرياضية دون وضع ضغط إضافى على التهاب المفاصل، مما يجعلها خيارًا موصى به للغاية للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى.

بالإضافة إلى ذلك يمكن تخصيص التمرين فى الماء ليناسب احتياجات اللياقة البدنية الخاصة بك، سواء كنت مبتدئًا تمامًا أو أكثر تقدمًا.





فوائد السباحة لالتهاب المفاصل الروماتويدىفيما يلى بعض الطرق التى يمكن أن تفيد السباحة بها التهاب المفاصل الروماتويدى.

- يقلل من آلام العضلات والمفاصل وتيبسها

تساعد السباحة على تعزيز تدفق الدم والدورة الدموية، فعندما يتدفق الدم بحرية أكبر عبر جسمك فإنه يساعد على توصيل المزيد من الأكسجين والمواد المغذية إلى عضلاتك ومفاصلك.

يمكن أن يسمح لك الماء أيضًا بالتمدد وتحريك عضلاتك بطرق قد لا تكون قادرًا عليها عادةً أثناء وجودك خارج الماء.

- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

تساعدك السباحة على تحسين حياتك بشكل عام وصحة القلب والأوعية الدموية

- يوفر راحة خفيفة الوزن للمفاصل

على عكس الجرى أو الركض أو حتى المشى، فإن السباحة تضع القليل من الضغط الإضافى على مفاصلك وعضلاتك أو لا تسبب أى إجهاد إضافى، لأن الماء يدعم 90% من وزنك، لا توجد هزة من الارتطام بالأرض أثناء السباحة.

بعبارة أخرى يمكن أن تكون السباحة خيارًا رائعًا إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل المعتدل إلى الشديد ولديك مشكلة فى ممارسة التمارين الرياضية الأخرى التى لا تحمى المفاصل.

- يحسن قوة العضلات ودعمها

بينما يفكر الكثيرون في السباحة تمرينًا للقلب، إلا أنه يمكن أن يساعد فى بناء قوة العضلات أيضًا ويوفر الماء مقاومة أكثر من الهواء، ما يعنى أن عضلاتك يجب أن تعمل بجهد أكبر لتحريكك فى الماء.

الحفاظ على قوة العضلات يمكن أن يفيد التهاب المفاصل الروماتويدى عندما تحافظ على قوة عضلاتك الداعمة من خلال التمارين المنتظمة، يمكن أن تساعد في الحفاظ على هياكل المفاصل في مكانها وتساعد على منع التهاب المفاصل الروماتويدي لديك من التفاقم.