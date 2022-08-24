شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 أطعمة غنية بالبروتين لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المستحيل إنقاص الوزن بطريقة صحية ومستدامة دون التركيز على الحصول على ما يكفى من البروتين فى نظامك الغذائى اليومى، أولاً يساعدك البروتين على الشعور بالشبع لفترات أطول ويقلل من هرمونات الجوع، يحتوي البروتين أيضًا على TEF (تأثير حراري للطعام) أعلى من الدهون أو الكربوهيدرات ، مما يعنى أن جسمك يحرق المزيد من السعرات الحرارية عند تناوله، ويمكن أن يساعدك البروتين فى بناء كتلة العضلات، وفى التقرير التالى نوضح أفضل البروتينات لإنقاص الوزن وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 - سمك السلمون

إذا كنت من محبي المأكولات البحرية، فقد ترغب فى إضافة المزيد من الأسماك الدهنية مثل السلمون إلى خطة إنقاص الوزن، تظهر البيانات أن إدراج الأسماك، مثل السلمون، كجزء من نظام غذائى مقيد بالطاقة أدى إلى فقدان الوزن بعد 4 أسابيع مقابل اتباع نظام غذائى مشابه بدون المأكولات البحرية، ما يبرز أن إضافة المأكولات البحرية إلى نظام غذائى متوازن من الناحية التغذوية مقيد بالطاقة قد زيادة فقدان الوزن.

2 - مسحوق بروتين مصل اللبن

بروتين مصل اللبن يمكن أن يعزز الامتلاء بسرعة، لأنه يحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية ويتم امتصاصه بسرعة في الجسم، وهناك العديد من الدراسات التى أجريت على بروتين مصل اللبن وفقدان الوزن، حيث خلصت معظم الدراسات إلى أن بروتين مصل اللبن يقلل الدهون ويزيد من كتلة العضلات الهزيلة، وقد وجد أيضًا أن بروتين مصل اللبن يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول ويقلل من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام طوال اليوم.

3 -عدس

العدس مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى، تناول العدس يمكن أن يمنح الجسم دفعة من الألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة المهمة، وتظهر البيانات أن تناول العدس يمكن أن يساعد الناس على إنقاص الوزن، حتى عندما لا تكون الوجبات الغذائية مقيدة بالسعرات الحرارية.

4 - مسحوق بروتين الكازين

بروتين الكازين مشابه جدًا لبروتين مصل اللبن من حيث إنه يعتمد أيضًا على الحليب ويحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، لكن الاختلاف الرئيسى هو أن بروتين الكازين يمتص ببطء فى الجسم، هذا يعنى أنك ستشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت مقارنة ببروتين مصل اللبن، وعلى الرغم من أن بروتين الكازين ليس جيدًا لزيادة كتلة العضلات، إلا أنه أكثر فاعلية من العديد من مصادر البروتين الأخرى.

5 - عين الجمل

ترتبط زيادة الاستهلاك اليومى من المكسرات بزيادة الوزن على المدى الطويل وانخفاض خطر الإصابة بالسمنة لدى البالغين، لذا فإن استبدال 0.5 حصص فى اليوم من الأطعمة الأقل صحة بالمكسرات قد يساعد فى منع زيادة الوزن على المدى الطويل والسمنة.

6 - جبن قريش قليل الدسم

قد لا تفكر فى الجبن القريش كغذاء غنى بالبروتين، لكن اختيار النوع المناسب من الجبن يمكن أن يمنحك دفعة كبيرة من البروتين مع القليل جدًا من الدهون والسكر، فى كوب عادى من الجبن القريش 2%، وستحصل على أكثر من 24 جرامًا من البروتين، مع 5 جرامات من الدهون و9 جرامات من السكر من اللاكتوز.