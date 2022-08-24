شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسرع طريقة لتقليل ارتفاع نسبة السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتفع نسبة السكر فى الدم عندما لا ينتج الجسم الكمية الكافية من الأنسولين، ويعد سكر الدم هو الوقود لجسمك مصدر الطاقة، وبدونه لا يمكنك البقاء على قيد الحياة، وإذا تُرك ارتفاع نسبة السكر فى الدم دون علاج فقد تحدث مضاعفات صحية كبيرة مثل تلف الأعصاب والأعضاء والعينين، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وفيما يلى خمس طرق للمساعدة فى خفض نسبة السكر المرتفعة فى الدم، وفقا لما نشره موقع eatthis.

تناول الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات

لن يؤدى التغيير البسيط فى دمج وجبة أو وجبتين صحيتين فى اليوم إلى خفض نسبة السكر فى الدم بسرعة فحسب، بل سيساعدك أيضًا فى الحفاظ عليه، يجب أن يكسر جسمك الكربوهيدرات إلى جلوكوز (سكر الدم)، وكلما زادت الكربوهيدرات التى تتناولها، زادت نسبة السكر فى مجرى الدم.

شرب المزيد من الماء

الحفاظ على رطوبة الجسم يساعد على منع الجفاف، فعندما تكون مصابًا بالجفاف فإن كليتيك تواجهان صعوبة أكبر فى التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق التبول.

الحد من التوتر

يؤدى التعرض لمستويات مزمنة من التوتر إلى زيادة إنتاج الهرمونات (الكورتيزول والجلوكاجون)، التى ترفع نسبة السكر فى الدم.





مراقبة نسبة السكر فى الدم

إن نظام مراقبة الجلوكوز الذى يشار إليه غالبًا باسم GCM يمكن أن يكون مفيدًا جدًا فى خفض نسبة السكر فى الدم، فهو يوفر نظرة ثاقبة فى الوقت الفعلى حول كيفية استجابة جسمك للطعام الذى تتناوله، وهذا يمكن أن يؤدى إلى تغييرات فى نظامك الغذائى، وانخفاض سريع في نسبة السكر في الدم مما يحسن صحتك العامة ويقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكرى.

النوم

ليلة مليئة بالنوم المريح يمكن أن تساعدك على خفض نسبة السكر فى الدم بسرعة، فعندما تحرم من النوم فإنها تزيد من هرمون الكورتيزول، وتؤثر قلة النوم على طاقتك الكلية.