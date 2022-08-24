شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. 5 عادات تفعلها يوميا تضر البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناية بالبشرة تبدأ بالاهتمام بصحة الجلد وتجنب العادات السيئة التي يمكن أن تتداخل مع عمل خلايا الجلد، حيث يمكن للأنشطة اليومية أن تؤثر على الصحة العامة للبشرة، وفقا لما قال الدكتور جوشوا زيشنر، أستاذ مشارك فى طب الأمراض الجلدية فى مستشفى ماونت سيناى فى مدينة نيويورك، وفى التقرير التالى سنوضح العادات الضارة بالبشرة وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 - عدم استخدام واقى الشمس

التعرض للأشعة فوق البنفسجية هو العامل الوحيد الذى يساهم فى شيخوخة الجلد والإصابة بسرطان الجلد، ويعد استخدام كريم الوقاية من الشمس يوميًا هو خط دفاعك الأول، اختر واقيًا من الشمس بدرجة حماية SPF 30 على الأقل واجعله جزءًا من روتينك للعناية بالبشرة فى الصباح مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة.

2 - فرك البثور

حب الشباب هو أكثر الاضطرابات الجلدية شيوعًا التي يعاني منها الناس، ويؤدى حك الجلد حتمًا إلى ضرر أكثر مما ينفع، ويُنصح باستخدام علاجات حب الشباب التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على مكونات مثل بنزيل بيروكسيد أو حمض الساليسيليك، لمنع ظهور البثور بدلًا من محاولة معالجتها بعد إصابتك بها بالفعل.

3 - خدش الجلد

إذا كان لديك طفحا جلديا فإن إحدى أسوأ العادات هى خدشه لأن ذلك لن يؤدى إلا إلى تهيج بشرتك أكثر، وهناك طريقتان لعلاجه وهما تغطية المنطقة المصابة بقطعة قماش باردة أو فرك مكعب ثلج عليها لبضع دقائق، ما يوفر راحة على المدى القصير ويمنع الخدش، أو الطريقة الثانية وهى استخدام علاج لتخفيف الحكة الناتجة عن الطفح الجلدى.

4 - عدم غسل الوجه

التطهير هو أساس روتين العناية بالبشرة، يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت والمكياج والتلوث الذى يتراكم على سطح بشرتك، إذا لم تغسلى وجهك، فقد يسبب تهيجًا والتهابًا وظهور حب الشباب وحتى المساهمة فى الشيخوخة المبكرة.

5 - الاستحمام بالماء الساخن

في حين أن الاستحمام بالماء الساخن قد يريح أذهاننا ، إلا أنه في الواقع يمكن أن يجرد الجلد من الزيوت الأساسية ويعطل حاجز الجلد، يجب أن تكون فترة الاستحمام قصيرة لمدة 10 دقائق أو أقل بالماء الفاتر.