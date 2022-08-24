شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد النظام الغذائى الغنى بالبروتينات فى إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بريطانية أنه عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن يمكن أن يكون للنظام الغذائى الغنى بالبروتين آثار قوية ومفيدة، حيث إن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تؤدى إلى إنقاص الوزن، حتى بدون تقييد السعرات الحرارية أو العناصر الغذائية الأخرى، وفقا لما نشره موقع healthline.

وأشارت الدراسة إلى أنه علاوة على ذلك، فقد ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تساعد فى تقليل الدهون فى الجسم، خاصة حول البطن، وزيادة كتلة العضلات الخالية من الدهون، ويساعد تناول نسبة عالية من البروتين فى الحفاظ على فقدان الوزن أيضًا، ووجدت إحدى الدراسات أن تناول كميات أكبر من البروتين 18% من السعرات الحرارية اليومية مقارنة بـ15% أدى إلى استعادة وزن الجسم بنسبة 50%.

وهناك عدد من الأسباب التى تجعل الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تزيد من فقدان الوزن:

1 - يبقيك ممتلئًا لفترة أطول..

البروتين مشبع للغاية، مما يعنى أنك ستبقى ممتلئًا لفترة أطول، وهذا يمكن أن يؤدى إلى انخفاض تلقائى فى تناول السعرات الحرارية.

2 - تقليل الرغبة الشديدة فى تناول الطعام..

تم ربط النظام الغذائى الغنى بالبروتين بتقليل الرغبة الشديدة فى تناول الطعام وانخفاض الرغبة فى تناول وجبة خفيفة فى الليل.

3 - زيادة حرق السعرات الحرارية..

ثبت أن زيادة تناول البروتين له تأثير حرارى أعلى، وهذا يعنى أنه يمكن أن يزيد عدد السعرات الحرارية المحروقة بما يصل إلى 80 إلى 100 سعر حرارى فى اليوم.

4 - تغيير هرمونات الوزن..

ثبت أن البروتين يقلل من مستويات هرمون الجريلين للجوع ويعزز هرمونات خفض الشهية.