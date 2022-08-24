شاي إكليل الجبل: 10 فوائد لا تصدق وكيفية تحضيره

بيروت - نادين محمد - يتم التعرف على شاي إكليل الجبل من خلال طعمه ورائحته، ومن خلال الفوائد الصحية التي يتمتع بها، مثل تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتخفيف الصداع والتعب، وتعزيز نمو الشعر.

ويعد شاي إكليل الجبل غنياً بمركبات الفلافونيدات وحمض الفينول، وكلها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة.

كما أن إكليل الجبل يحتوي على تأثيرات مطهرة ومزيل للسموم ومضاد للتشنج ومضادات حيوية ومدر للبول، مما يجعله مصدراً رائعاً لعلاج المشكلات الصحية المختلفة.

إليك الفوائد العشرة التي يمكن أن يتمتع بها شاي إكليل الجبل أدناه:

1. تحسين الهضم

يمكن تناول شاي إكليل الجبل مباشرة بعد الغداء أو العشاء، حيث يساعد في الهضم على طريق تقليل الأحماض والغازات الزائدة. يمكن أن يساعد في تقليل انتفاخ البطن وفقدان الشهية.

2. مضاد حيوي طبيعي

نظراً لخصائصه الطبية، يحتوي إكليل الجبل على خصائص المضادات الحيوية، وهو فعال بشكل خاص في علاج البكتيريا مثل الإشريكية القولونية، وهي بكتيريا ترتبط عادةً بالتهابات المسالك البولية والقيء والإسهال.

على الرغم من أن شاي إكليل الجبل طريقة رائعة للتعافي بسرعة من العدوى، إلا أنه لا ينبغي أن يحل محل العلاج الطبي كما هو موصوف من قبل طبيبك.

3. مدر للبول ممتاز

شاي إكليل الجبل هو مدر طبيعي ممتاز للبول يمكن استخدامه في الأنظمة الغذائية التي تستهدف تخسيس الوزن وتقليل السوائل المحتجزة. يزيد هذا الشاي من إنتاج البول، مما يحفز الجسم على التخلص من السوائل والسموم المتراكمة، ويحسن الصحة العامة.

4. صحة الدماغ

تدعم العديد من الدراسات فوائد إكليل الجبل للوظيفة العقلية، وبالتالي فهو خيار ممتاز لأوقات التوتر الشديد (على سبيل المثال قبل الاختبار، أو قبل اجتماع العمل المهم).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لإكليل الجبل تأثير إيجابي في ما يتعلق بمرض الزهايمر عن طريق منع فقدان الذاكرة، (ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات حول استخدام إكليل الجبل في أدوية الزهايمر لتأكيد ذلك).

5. تعزيز صحة الكبد

يمكن أن يعمل إكليل الجبل على تحسين وظائف الكبد وتحسين الصداع المرتبط بالإفراط في تناول الطعام أو الشراب.

ومع ذلك، لا ينبغي تناول شاي إكليل الجبل دون إشراف طبي إذا كان لديك تاريخ من أمراض الكبد. على الرغم من أنه يمكن أن يكون له تأثير وقائي، إلا أن فعاليته في وجود الأمراض غير معروفة جيداً.

6. إدارة مرض السكري

يمكن أن يساعد شاي إكليل الجبل أيضاً في التحكم في مرض السكري، حيث يقلل الجلوكوز ويزيد الإنسولين. ومع ذلك، فإن تناول هذا الشاي لا ينبغي أن يحل محل الأدوية الموصوفة أو النظام الغذائي الصحي لمرضى السكري. يجب أن يؤخذ فقط كمكمل للعلاج الطبي.

7. علاج الالتهاب

يمكن أن يكون شاي الروزماري طريقة ممتازة لعلاج الالتهاب وتسكين الألم والتورم والشعور بالضيق العام. يمكن أن يساعد في علاج أنواع مختلفة من الالتهابات، كما تظهر في المفاصل والأوتار وحتى المعدة.

8. مشاكل الدورة الدموية

يحتوي إكليل الجبل على تأثير مضاد للصفيحات، وبالتالي يمكن أن يكون مفيداً لأولئك الذين لديهم تاريخ من مشاكل الدورة الدموية، أو للأشخاص الذين يحتاجون إلى الراحة الكاملة في الفراش لعدة أيام. يمكن أن يحسن الروزماري الدورة الدموية ويمنع تكون الجلطات.

9. محاربة السرطان

تشير بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن إكليل الجبل قادر على الحد من نمو الخلايا السرطانية بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.

10. نمو الشعر

يستخدم شاي إكليل الجبل لغسل الشعر. يساعد على تقوية خيوط الشعر وتقليل فروة الرأس الدهنية وتقليل قشرة الرأس. كما أنه يساعد على تعزيز نمو الشعر، حيث يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس.

كيفية صنع شاي إكليل الجبل

المكونات:

5 جرامات من أوراق إكليل الجبل الطازجة

250 مل من الماء المغلي

كيف تطبقين الوصفة؟

أضيفي إكليل الجبل إلى قدر من الماء الساخن، واتركيه ينقع لمدة 5 إلى 10 دقائق مع تغطية القدر. قومي بتصفيته باستخدام منخل شبكي وانتظري حتى يبرد. يمكنك تناول هذا الشاي غير محلى، من 3 إلى 4 مرات في اليوم.

بالإضافة إلى استخدامه في الشاي، يمكن أيضاً استخدام إكليل الجبل كعشب عطري لتتبيل بعض الأطعمة. وهي متوفرة على شكل أوراق مجففة أو زيتية أو أغصان طازجة.



يمكن استخدام الزيت العطري بشكل خاص كإضافته إلى ماء الاستحمام أو كزيت لتدليك المناطق المؤلمة من الجسم.

كم من الوقت يمكنني تناول الشاي؟

يوصي متخصصو الأعشاب والنباتات بتناول شاي إكليل الجبل لمدة 3 أشهر في كل مرة، مع فترات راحة لا تقل عن شهر واحد.

المصدر :tuasaude

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول هذا الشاي.

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