بيروت - نادين محمد - مشاكل المرارة عادة ما تأتي نتيجة وجود حصوات بها، وهي عبارة عن رواسب صلبة من السائل الهضمي، والتي تعيق عمل المرارة التي تحتوي على سائل هضمي يسمى الصفراء يتم إطلاقه في الأمعاء الدقيقة.

وعادة ما تحتاج النساء اللواتي يعانين من مشاكل في المرارة إلى جراحة استئصال، لتجنّب الآلام الشديدة نتيجة وجود الحصوات، وإليكِ أبرز أعراض المرارة للنساء، ونصائح للوقاية من تلك المشكلة.

أعراض المرارة للنساء

ألم مفاجئ وسريع في الجزء الأيمن العلوي من البطن

ألم مفاجئ وسريع في مركز البطن، أسفل عظم الصدر مباشرة

آلام الظهر بين لوحي الكتف

ألم في كتفك الأيمن

الغثيان أو القيء

استمرار ألم الحصوة من عدة دقائق إلى بضع ساعات.

متى يمكنكِ زيارة الطبيب؟

عندما تصبح تلك الأعراض أكثر حدّة، مثل:

ألم في البطن شديد لدرجة أنكِ لا تستطيعي الجلوس أو إيجاد وضع مريح

اصفرار بشرتك وبياض عينيك (اليرقان)

ارتفاع درجة الحرارة مع الشعور بالقشعريرة

إن أسباب تكون حصوات المرارة غير واضحة بشكل كافٍ، ولكن يعتقد الأطباء أن حصوات المرارة قد تنتج عندما، تحتوي العصارة الصفراوية على الكثير من الكوليسترول.

وعادة، ما تحتوي العصارة الصفراوية على مواد كيميائية كافية لإذابة الكوليسترول الذي يفرزه الكبد، ولكن إذا كان الكبد يفرز كوليسترولًا أكثر مما يمكن أن تذوبه العصارة الصفراوية، فقد يتشكل الكوليسترول الزائد في بلورات ويتحول في النهاية إلى حصوات.

وتحتوي العصارة الصفراوية على الكثير من البيليروبين، وهو مادة كيميائية يتم إنتاجها عندما يقوم الجسم بتفكيك خلايا الدم الحمراء، وتتسبب بعض الحالات في أن ينتج الكبد الكثير من البيليروبين، بما في ذلك تليف الكبد والتهابات القناة الصفراوية ومشاكل في الدم، إذ يساهم البيليروبين الزائد في تكوين حصوات المرارة.



عوامل الخطر

تتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة ما يلي:

أن تكوني أنثى

أن تبلغي من العمر 40 عامًا أو أكثر

زيادة الوزن أو السمنة

المرأة الحامل

اتباع نظام غذائي عالي الدهون

تناول نظام غذائي عالي الكوليسترول

تناول نظام غذائي منخفض الألياف

وجود تاريخ عائلي من الإصابة بحصوات المرارة

الإصابة بمرض السكري

الإصابة باضطرابات معينة في الدم، مثل فقر الدم المنجلي أو اللوكيميا

فقدان الوزن بسرعة كبيرة

تناول الأدوية التي تحتوي على الإستروجين، مثل موانع الحمل الفموية أو أدوية العلاج بالهرمونات

الإصابة بأمراض الكبد

الوقاية

يمكنك تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة عن طريق:

تناول أطعمة صحيّة

الالتزام بمواعيد وجباتك المعتادة كل يوم

خسارة الوزن ببطء

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف

زيادة مقدار النشاط البدني

المصدر: mayoclinic

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