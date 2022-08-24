شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند شرب الكافيين فى الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمد القهوة الجسم بالكافيين الذى يساعد فى التغلب على الخمول، كما يمكن أن تعزز مستويات طاقة الجسم على الفور، لكن هل حاولت أن تفهم ما يحدث بعد ذلك؟ وكيف يؤثر شرب القهوة كأول شىء فى الصباح على الجسم على المدى الطويل؟

وفقا لتقرير موقع "healthsite" لا ينبغى الاستمرار فى شرب القهوة على معدة فارغة لفترة طويلة، حيث يمكن أن تضر بجسمك أكثر مما تعتقد.

وأظهرت الدراسات كيف أن شرب كوب واحد من القهوة على معدة فارغة يمكن أن يزيد على الفور من إطلاق حمض الهيدروكلوريك داخل الجهاز الهضمى، ويمكن أن يكون هذا أحد أسباب ضعف الجهاز الهضمى ويؤدى إلى مشاكل هضمية شديدة.

ووفقًا للدراسات فإن مرارة القهوة تؤدى إلى إنتاج حمض المعدة بمستوى ضار بالجسم، وتؤدى هذه الزيادة فى إنتاج الحمض الضار إلى اضطراب شديد فى الجهاز الهضمى للجسم، ما يتسبب فى مشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ والغثيان وما إلى ذلك.

وفيما يلى قائمة بجميع المضاعفات الصحية التى يمكن أن يؤدى إليها شرب الإفراط فى القهوة على معدة فارغة.

عسر الهضم

يقلل من مستويات الكورتيزول

إفراز المعادن الهامة

زيادة القلق

ارتفاع مستويات السكر

الأرق

الصداع

الصداع النصفى

ضغط دم مرتفع

ووفقًا للأطباء، فإن شرب القهوة يكون جيدًا فقط عندما يكون مصحوبًا ببعض الطعام (إذا تم تناوله في الصباح)، يمكن للمرء أن يفكر فى تناول بعض المخبوزات، وبعض فطائر الشوفان أو حتى البسكويت.

ما هى كمية الكافيين التى تعتبر أكثر من اللازم؟

وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء، يُسمح للبالغين الأصحاء بتناول 400 ملليجرام من القهوة يوميًا أى نحو من 3 إلى 4 أكواب (كحد أقصى) من القهوة كمقدار لا يرتبط عمومًا بآثار سلبية خطيرة.