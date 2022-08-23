شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 9 أطعمة ومشروبات يجب تناولها قبل النوم.. منها شاى البابونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الاستراتيجيات التى يمكنك استخدامها لتعزيز النوم الجيد، بما فى ذلك إجراء تغييرات على نظامك الغذائى، حيث إن بعض الأطعمة والمشروبات لها خصائص تعزز النوم، وينصح عمومًا بالحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم غير المتقطع كل ليلة، على الرغم من أن العديد من الأشخاص يعانون من أجل الحصول على ما يكفى وفقا لما نشره موقع healthline.

إليك أفضل 9 أطعمة ومشروبات يمكنك تناولها قبل النوم لتحسين جودة نومك.

1 - اللوز

اللوز مصدر للميلاتونين والمغنيسيوم المعدنى المعزز للنوم.

2 – الديك الرومى

يرتبط التناول المعتدل للبروتين الموجود في الديك الرومي قبل النوم بنوعية نوم أفضل، بما في ذلك قلة الاستيقاظ طوال الليل.

3 - شاى البابونج

يحتوي شاي البابونج على مضادات الأكسدة التى قد تعزز النعاس، وقد ثبت أن شربه يحسن نوعية النوم بشكل عام.

4 – الكيوى

الكيوى غني بالسيروتونين ومضادات الأكسدة، وكلاهما قد يحسن نوعية النوم عند تناوله قبل النوم.

5 - حامض عصير الكرز

يحتوى عصير الكرز الحامض على هرمون الميلاتونين المعزز للنوم وقد يساعد في الحصول على نوم جيد ليلاً.

6 - الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا رائعًا لفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وكلاهما له خصائص قد تحسن نوعية نومك.

7 - الجوز

للجوز بعض الخصائص التى قد تعزز النوم بشكل أفضل، على سبيل المثال فهي مصدر كبير للميلاتونين والدهون الصحية.

8 -.شاي زهرة الآلام

يحتوى شاى زهرة الآلام على Apigenin ولديه القدرة على زيادة إنتاج حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA)، الذى يؤثر على النوم.

9 - أرز أبيض

قد يكون من المفيد تناول الأرز الأبيض قبل النوم بسبب ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم، فقد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تعزيز النوم بشكل أفضل.